Испания29 декабря 2022, 02:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря
Важные события во всех видах спорта
29 декабря 2022, 02:40 |
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В четверг, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
18:00 Сассуоло – Интер
20:15 Бетис – Атлетик
22:00 Марсель – Тулуза
22:00 Ницца – Ланс
22:30 Атлетико – Эльче
23:15 Спортинг – Пасуш де Феррейра
ТЕННИС
10:00 Австралия – Великобритания
12:00 Франция – Аргентина
ХОККЕЙ
20:30 Швеция U20 – Чехия U20
ГАНДБОЛ
21:15 Хорватия – Италия
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