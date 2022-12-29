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Испания
29 декабря 2022, 02:40 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря

Важные события во всех видах спорта

29 декабря 2022, 02:40 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 декабря
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В четверг, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

18:00 Сассуоло – Интер

3.40 – 3.78 – 1.97

20:15 Бетис – Атлетик

2.87 – 3.46 – 2.64

22:00 Марсель – Тулуза

1.57 – 4.78 – 5.90

22:00 Ницца – Ланс

3.32 – 3.09 – 2.56

22:30 Атлетико – Эльче

1.31 – 5.85 – 12.00

23:15 Спортинг – Пасуш де Феррейра

1.13 – 8.20 – 21.00

ТЕННИС

10:00 Австралия – Великобритания

1.88 – 1.92

12:00 Франция – Аргентина

1.17 – 5.15

ХОККЕЙ

20:30 Швеция U20 – Чехия U20

1.77 – 4.50 – 3.52

ГАНДБОЛ

21:15 Хорватия – Италия

1.04 – 22.00 – 15.00

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Источник Sport.ua
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