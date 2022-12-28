УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять

По информации российских СМИ, УЕФА уже знает о желании Российского футбольного союза покинуть организацию и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

Однако сообщается, что потом, если россия надумает вернуться, то при президенте УЕФА Александре Чеферине сделать это будет очень сложно.

Кроме того, переход в Азию все еще не гарантирует россии участие в том же отборе к ЧМ-2026, потому что ФИФА сейчас ничего по поводу снятия санкций не обещает.

Страна-агрессор потеряла возможность выступать в еврокубках, а сборные всех возрастов могут проводить только контрольные матчи. Сборная россии пропускает отбор Евро-2024.