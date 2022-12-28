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28 декабря 2022, 23:12 |
1031
1

УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять

Азия не гарантирует участие в отборе ЧМ-2026

28 декабря 2022, 23:12 |
1031
1
УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
Sky Sports

По информации российских СМИ, УЕФА уже знает о желании Российского футбольного союза покинуть организацию и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

Однако сообщается, что потом, если россия надумает вернуться, то при президенте УЕФА Александре Чеферине сделать это будет очень сложно.

Кроме того, переход в Азию все еще не гарантирует россии участие в том же отборе к ЧМ-2026, потому что ФИФА сейчас ничего по поводу снятия санкций не обещает.

Страна-агрессор потеряла возможность выступать в еврокубках, а сборные всех возрастов могут проводить только контрольные матчи. Сборная россии пропускает отбор Евро-2024.

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УЕФА Азиатская конфедерация футбола ФИФА
Источник Спорт-Экспресс
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Немає в УЄФА креативності. Треба зіграти на випередження і сьогодні вже виключити парашку з своєї організації без шансів на повернення. 
І тут раз креативність з'являється у азіатів і вони не беруть срашню до себе.😂😂😂
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