УЕФА готов к выходу россии из состава. Но назад могут не взять
Азия не гарантирует участие в отборе ЧМ-2026
По информации российских СМИ, УЕФА уже знает о желании Российского футбольного союза покинуть организацию и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.
Однако сообщается, что потом, если россия надумает вернуться, то при президенте УЕФА Александре Чеферине сделать это будет очень сложно.
Кроме того, переход в Азию все еще не гарантирует россии участие в том же отборе к ЧМ-2026, потому что ФИФА сейчас ничего по поводу снятия санкций не обещает.
Страна-агрессор потеряла возможность выступать в еврокубках, а сборные всех возрастов могут проводить только контрольные матчи. Сборная россии пропускает отбор Евро-2024.
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Оригинал же остался у ФИФА…
І тут раз креативність з'являється у азіатів і вони не беруть срашню до себе.😂😂😂