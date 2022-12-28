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  4. Первый титул АПЛ с 2004 года. Эксперт пояснил, зачем Арсеналу Мудрик
Англия
28 декабря 2022, 22:11 |
420
1

Первый титул АПЛ с 2004 года. Эксперт пояснил, зачем Арсеналу Мудрик

Лондонская команда является реальным претендентом на титул

28 декабря 2022, 22:11 |
420
1
Первый титул АПЛ с 2004 года. Эксперт пояснил, зачем Арсеналу Мудрик
Sky Sports

Известный британский журналист Бен Граундс в комментарии Sky Sports пояснил, почему «Арсенал» хочет подписать Михаила Мудрика именно зимой.

У клуба есть историческая возможность выиграть титул, а украинский хавбек «Шахтера» даст тренеру новые опции в атаке.

«Мудрик — особенный талант. Те, кто видел его игру, сразу все поймут. Михаил очень нацелен на ворота, всегда настроен продвигаться вперед. Пусть «Шахтеру» не удалось выйти из группы Лиги чемпионов в плей-офф турнира, но их особенным исполнителем был Мудрик. Будет интересно посмотреть, где Артета может задействовать Мудрика - на левом фланге или 10-м номером. Мы знаем, что слева неплохо себя показал Мартинелли».

«Ливерпуль» на днях подписал Коди Гакпо, а возможный трансфер Мудрика даст «Арсеналу» новые опции в атаке. И шанс впервые с 2004 года выиграть титул АПЛ».

«Команда сейчас находится в сильной ситуации в таблице, и руководство своим желанием взять Мудрика показывает серьезный настрой на нынешний сезон. Когда еще у «Арсенала» может быть такой шанс», — сказал Граундс.

Лондонская команда лидирует в АПЛ, опережая «Ньюкасл» на 7 пунктов.

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк
Источник Sky Sports
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Dreifus
У Ньюкасла появляется дополнительная причина бороться за Мудрика - не дать усилиться Арсеналу.
В принципе, если зацепятся на торгах, то сороки вполне могут за сотку и отвалить. Деньги там есть.
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