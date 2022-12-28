Челси приготовил рекордные деньги за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

По информации британских СМИ, «Челси» на фоне активности конкурентов готов уже в январе оформить рекордный для себя трансфер хавбека «Бенфики» Энцо Фернанжеса.

За лучшего молодого игрока ЧМ-2022 Синие готовы выложить 105 миллионов фунтов.

Сообщается, что «Ливерпуль» уже подписал Коди Гакпо, «Арсенал» рассчитывает оформить трансфер Михаила Мудрика, плюс на усиление надеется МЮ, поэтому «Челси» не собирается отставать, чтобы не выпасть из борьбы за топ-4 (сейчас команда только 8-я в АПЛ).

На 21-летнего Фернандеса нацелены и другие клубы, однако «Бенфика» хочет сохранить игрока до лета, когда на продаже можно будет заработать еще больше.