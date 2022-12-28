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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Цыганков – один из кандидатов для ПСВ, но не приоритет»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 20:30 |
129
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Цыганков – один из кандидатов для ПСВ, но не приоритет»

Перейдет ли Виктор Цыганков в другой чемпионат?

28 декабря 2022, 20:30 |
129
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Цыганков – один из кандидатов для ПСВ, но не приоритет»
ФК Динамо Киев

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, который ранее выступал в Нидерландах, а сейчас живет в этой стране, рассказал о том, что ПСВ действительно интересуется хавбеком «Динамо» Киев Виктором Цыганковым.

«У людей, которые занимаются трансферной политикой ПСВ, есть шорт-листы. Я думаю, что Цыганков – один из кандидатов, которые могут заменить Коди Гакпо. На самом деле брать футболиста, который не играл еще в Европе, намного сложнее, чем взять игрока, который выступает, условно говоря, в чемпионате Нидерландов.

Все зависит от нескольких факторов: цена и на какой стадии переговоров находится ПСВ с другими игроками. Такими, как Йеспер Карлссон из АЗ и Олэ Брюнхильдсен из «Мольде». Эти два кандидата являются важными в переговорной стадии. У ПСВ точно есть определенный список футболистов, которых они хотели бы видеть у себя. Я не уверен, что Цыганков является приоритетной покупкой. Если цена на него будет высокая, то, конечно, ПСВ его не купит.

Было бы здорово, если бы Цыганков перешел в ПСВ и смог заиграть в Европе. Я рад, что он не продлил контракт с «Динамо», на данный момент, и было бы отлично, если бы если бы он перешел в европейский чемпионат», — сказал Левченко.

По информации СМИ, Цыганков отказался продлевать контракт с киевским клубом, поэтому уже с 1 января может вести переговоры с другими командами.

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Динамо Киев Виктор Цыганков ПСВ Евгений Левченко
Источник FanDay
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