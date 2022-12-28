Кристиан ЭРИКСЕН: «Фаны быстро забудут, что Роналду был в МЮ»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен уверен, что болельщики быстро забудут о скандальном расставании с Криштиану Роналду, который в ноябре покинул команду после того, как клуб разорвал с ним контракт.

«Мне жаль, что Роналду покинул команду, но футбол продолжается. Есть чувство, что люди после следующего матча просто забудут про все и сфокусируются на чем-то другом, а не на том, что его здесь нет».

«Лично я был рад играть вместе с Криштиану, у него особенный статус для каждого клуба, где он выступа», — сказал Эриксен.

Ожидается, что Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии, где на него нацелен «Аль-Наср».