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Англия
28 декабря 2022, 17:54 | Обновлено 28 декабря 2022, 17:57
118
0

ВИДЕО. МЮ без трансферов, Довбик - лучший, ставим на Манчестер Сити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

28 декабря 2022, 17:54 | Обновлено 28 декабря 2022, 17:57
118
0
ВИДЕО. МЮ без трансферов, Довбик - лучший, ставим на Манчестер Сити

1. Канте готов оставить Челси свободным агентом
2. Джервонта Дэвис был арестован во Флориде
3. Манчестер Юнайтед не будет покупать игроков в январе
4. Скалони останется в сборной Аргентины
5. Артем Довбик стал лучшим игроком года
6. Прогноз матча Лидс - Манчестер Сити

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

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Источник Sport.ua
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