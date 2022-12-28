Англия28 декабря 2022, 17:54 | Обновлено 28 декабря 2022, 17:57
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ВИДЕО. МЮ без трансферов, Довбик - лучший, ставим на Манчестер Сити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
28 декабря 2022, 17:54 | Обновлено 28 декабря 2022, 17:57
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1. Канте готов оставить Челси свободным агентом
2. Джервонта Дэвис был арестован во Флориде
3. Манчестер Юнайтед не будет покупать игроков в январе
4. Скалони останется в сборной Аргентины
5. Артем Довбик стал лучшим игроком года
6. Прогноз матча Лидс - Манчестер Сити
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