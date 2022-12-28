Патрис ЭВРА: «Интервью Роналду показало, что он – человек»

Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» прокомментировал расторжение контракта с португальцем:

«Я не знаю, было ли это решение наилучшим, но думаю, что и клуб, и Криштиану счастливы, потому что ситуация была тяжелой. Было много споров. Думаю, о Криштиану Роналду говорили больше, чем о «Манчестер Юнайтед», а ведь ничего выше клуба не бывает.

Роналду было больно. Он человек. Его последнее интервью было не лучшим, потому что нельзя плохо высказываться о клубе, но оно показало, что Роналду – человек. Неизвестно, что происходило за кулисами, поэтому я не буду говорить за Роналду. Все это останется между ним и тен Хагом.

После такого интервью пути назад не было. Клуб и сам Роналду знали, что он больше никогда не сыграет за «Юнайтед».

Но давайте не забывать, чего он добился в этом клубе. Роналду – один из величайших игроков в истории «Ман Юнайтед». Грустно, что все закончилось так, но таков футбол».