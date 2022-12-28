ВИДЕО. Из комнаты Месси в Катаре сделают музей

Во время победного ЧМ-2022 сборная Аргентины жила в помещении Катарского университета. Сам университет объявил о том, что из комнаты, в которой жил Месси, планируют сделать небольшой музей.

Комнату оставят в нетронутом виде. Переоборудование комнаты под музей завершат в течение нескольких недель. Дата открытия пока что не известна.

Сам кампус раскрашен в бело-голубые цвета. В нем находится коллекция футболок игроков сборной Аргентины с автографами.