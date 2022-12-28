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Чемпионат мира
28 декабря 2022, 14:05 | Обновлено 28 декабря 2022, 14:06
403
0

ВИДЕО. Из комнаты Месси в Катаре сделают музей

Она будет переоборудована в течение несколько недель

28 декабря 2022, 14:05 | Обновлено 28 декабря 2022, 14:06
403
0
ВИДЕО. Из комнаты Месси в Катаре сделают музей
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Во время победного ЧМ-2022 сборная Аргентины жила в помещении Катарского университета. Сам университет объявил о том, что из комнаты, в которой жил Месси, планируют сделать небольшой музей.

Комнату оставят в нетронутом виде. Переоборудование комнаты под музей завершат в течение нескольких недель. Дата открытия пока что не известна.

Сам кампус раскрашен в бело-голубые цвета. В нем находится коллекция футболок игроков сборной Аргентины с автографами.

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Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу видео сборная Аргентины по футболу
Источник Twitter
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