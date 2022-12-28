ВИДЕО. Из комнаты Месси в Катаре сделают музей
Она будет переоборудована в течение несколько недель
Во время победного ЧМ-2022 сборная Аргентины жила в помещении Катарского университета. Сам университет объявил о том, что из комнаты, в которой жил Месси, планируют сделать небольшой музей.
Комнату оставят в нетронутом виде. Переоборудование комнаты под музей завершат в течение нескольких недель. Дата открытия пока что не известна.
Сам кампус раскрашен в бело-голубые цвета. В нем находится коллекция футболок игроков сборной Аргентины с автографами.
Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022
The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX
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