ФОТО. Надаль прибыл в Австралию и начал тренироваться в Сиднее

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Австралию, где вскоре начнется новый сезон.



«Привет, Сидней», – написал испанец в инстаграме, добавив фото с тренировки.



Отметим, что Надаль начнет сезон на командном турнире United Cup. Испания сыграет в группе D против Австралии и Великобритании, матчи пройдут в Сиднее.



После United Cup Рафа планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии, где ему нужно защищать прошлогодний титул.