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ATP
28 декабря 2022, 13:21 |
21
0

ФОТО. Надаль прибыл в Австралию и начал тренироваться в Сиднее

Рафаэль готовится защищать трофей на Australian Open

28 декабря 2022, 13:21 |
21
0
ФОТО. Надаль прибыл в Австралию и начал тренироваться в Сиднее
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Австралию, где вскоре начнется новый сезон.

«Привет, Сидней», – написал испанец в инстаграме, добавив фото с тренировки.

Отметим, что Надаль начнет сезон на командном турнире United Cup. Испания сыграет в группе D против Австралии и Великобритании, матчи пройдут в Сиднее.

После United Cup Рафа планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии, где ему нужно защищать прошлогодний титул.

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Рафаэль Надаль United Cup Australian Open 2023
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