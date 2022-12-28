ATP28 декабря 2022, 13:21 |
21
0
ФОТО. Надаль прибыл в Австралию и начал тренироваться в Сиднее
Рафаэль готовится защищать трофей на Australian Open
28 декабря 2022, 13:21 |
21
0
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Австралию, где вскоре начнется новый сезон.
«Привет, Сидней», – написал испанец в инстаграме, добавив фото с тренировки.
Отметим, что Надаль начнет сезон на командном турнире United Cup. Испания сыграет в группе D против Австралии и Великобритании, матчи пройдут в Сиднее.
После United Cup Рафа планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии, где ему нужно защищать прошлогодний титул.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 декабря 2022, 18:11 2
Британец еще раз подтвердил желание драться с Усиком
Футбол | 28 декабря 2022, 04:40 0
Футбольный клуб «Гуанчжоу» потерял все шансы сохранить прописку в элите Китая
Теннис | 27.12.2022, 21:25
Футбол | 28.12.2022, 00:30
Футбол | 28.12.2022, 08:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.12.2022, 14:52 23
26.12.2022, 12:53
26.12.2022, 16:04 6
26.12.2022, 18:35 1
26.12.2022, 16:58 17
26.12.2022, 08:07 1
27.12.2022, 11:59 8
26.12.2022, 13:05 5