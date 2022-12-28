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  4. Кирьос снялся с United Cup, де Минаур станет первым номером команды
ATP
28 декабря 2022, 11:18 |
68
0

Кирьос снялся с United Cup, де Минаур станет первым номером команды

Ник травмировался

28 декабря 2022, 11:18 |
68
0
Кирьос снялся с United Cup, де Минаур станет первым номером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Первая ракетка Австралии Ник Кирьос снялся из United Cup из-за травмы.

Из-за этого Алекс де Минаур переместится на позицию первого номера у мужчин, а Джейсон Кублер станет вторым номером.

Отметим, что в группе D также сыграют команды Испании и Великобритании. Лучшая команда группы выйдет в полуфинал.

Сборная Австралии будет проводить свои матчи в Сиднее. Первые поединки состоятся 29 декабря.

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United Cup Алекс де Минаур Ник Кирьос сборная Австралии по теннису
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