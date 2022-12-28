ATP28 декабря 2022, 11:18 |
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Кирьос снялся с United Cup, де Минаур станет первым номером команды
Ник травмировался
28 декабря 2022, 11:18 |
68
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Первая ракетка Австралии Ник Кирьос снялся из United Cup из-за травмы.
Из-за этого Алекс де Минаур переместится на позицию первого номера у мужчин, а Джейсон Кублер станет вторым номером.
Отметим, что в группе D также сыграют команды Испании и Великобритании. Лучшая команда группы выйдет в полуфинал.
Сборная Австралии будет проводить свои матчи в Сиднее. Первые поединки состоятся 29 декабря.
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