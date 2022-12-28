Кирьос снялся с United Cup, де Минаур станет первым номером команды

Первая ракетка Австралии Ник Кирьос снялся из United Cup из-за травмы.



Из-за этого Алекс де Минаур переместится на позицию первого номера у мужчин, а Джейсон Кублер станет вторым номером.



Отметим, что в группе D также сыграют команды Испании и Великобритании. Лучшая команда группы выйдет в полуфинал.



Сборная Австралии будет проводить свои матчи в Сиднее. Первые поединки состоятся 29 декабря.