Сергей ЛАВРИНЕНКО: «С Поворознюком остались в хороших отношениях»

Бывший тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, как расстался с президентом клуба и не исключил своего возвращение на пост главного тренера команды.



«Для себя я сделал определенные выводы, и этот опыт буду использовать в дальнейшей работе. Ведь та ситуация, с которой столкнулся в конце осеннего отрезка нынешнего чемпионата и которая привела к увольнению, поможет мне в случае возникновения в будущем чего-то подобного реагировать по-другому.



Расставание с президентом клуба Александром Поворознюком? Эмоции есть всегда, но в этом случае они не были бурными. Была большая благодарность – как Александру Григорьевичу от меня, так и наоборот. Президент клуба мне сказал, что будем и дальше общаться и в любое время я могу ему звонить. Так что остались в таких же хороших отношениях, как и были.



Кто знает, может когда-нибудь снова будем работать вместе. Это жизнь – никто не знает, какая она будет. К примеру, Валерий Лобановский тоже в киевское «Динамо» приходил неоднократно», – сказал Лавриненко.



Сергей Лавриненко работал главным тренером «Ингульца» с 31 августа 2016 года по 13 ноября 2022-го. Под его руководством команда сыграла 188 матчей.