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Англия
28 декабря 2022, 06:20 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря

Важные события во всех видах спорта

28 декабря 2022, 06:20 |
75
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря
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В среду, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

15:00 Фейеноорд – Эммен

1.33 – 5.60 – 7.40

21:45 Рейнджерс – Мотеруэлл

1.22 – 6.45 – 12.00

22:00 Лидс – Манчестер Сити

9.10 – 6.30 – 1.34

22:00 Брест – Лион

3.82 – 3.86 – 2.02

22:00 ПСЖ – Страсбур

1.24 – 7.60 – 12.50

22:00 Хиберниан – Селтик

7.30 – 5.10 – 1.38

23:15 Порту – Арока

1.13 – 8.30 – 21.00

БАСКЕТБОЛ

19:00 Пиимамейстер – Прометей

8.40 – 1.05

ВОЛЕЙБОЛ

21:30 Барком – Проект Варшава

3.88 – 1.23

ГАНДБОЛ

16:30 Бразилия – Южная Корея

1.12 – 15.00 – 7.80

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Источник Sport.ua
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