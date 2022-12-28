Англия28 декабря 2022, 06:20 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря
Важные события во всех видах спорта
28 декабря 2022, 06:20 |
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В среду, 29 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
15:00 Фейеноорд – Эммен
21:45 Рейнджерс – Мотеруэлл
22:00 Лидс – Манчестер Сити
22:00 Брест – Лион
22:00 ПСЖ – Страсбур
22:00 Хиберниан – Селтик
23:15 Порту – Арока
БАСКЕТБОЛ
19:00 Пиимамейстер – Прометей
ВОЛЕЙБОЛ
21:30 Барком – Проект Варшава
ГАНДБОЛ
16:30 Бразилия – Южная Корея
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