Чемпионат мира28 декабря 2022, 03:18 | Обновлено 28 декабря 2022, 03:26
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ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия
Мировое первенство в Катаре – на первом месте
28 декабря 2022, 03:18 | Обновлено 28 декабря 2022, 03:26
184
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Американский телеканал BBC News запустил опрос, чтобы футбольные болельщики проголосовали за то, какой чемпионат мира по футболу, по их мнению, заслуживает титула «Лучший чемпионат мира века».
На первом месте оказался Мундиаль в Катаре 2022 года, за него проголосовали 78% респондентов. Худшим оказался ЧМ в ЮАР в 2010 году – 3%.
Рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в XXI столетия:
- Катар 2022 – 78%
- Япония и Южная Корея 2002 – 6%
- Бразилия 2014 – 5%
- Германия 2006 – 4%
- россия 2018 – 4%
- Южная Африка 2010 – 3%
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