ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия

Американский телеканал BBC News запустил опрос, чтобы футбольные болельщики проголосовали за то, какой чемпионат мира по футболу, по их мнению, заслуживает титула «Лучший чемпионат мира века».

На первом месте оказался Мундиаль в Катаре 2022 года, за него проголосовали 78% респондентов. Худшим оказался ЧМ в ЮАР в 2010 году – 3%.

Рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в XXI столетия: