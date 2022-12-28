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Чемпионат мира
28 декабря 2022, 03:18 | Обновлено 28 декабря 2022, 03:26
184
0

ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия

Мировое первенство в Катаре – на первом месте

28 декабря 2022, 03:18 | Обновлено 28 декабря 2022, 03:26
184
0
ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия
Twitter

Американский телеканал BBC News запустил опрос, чтобы футбольные болельщики проголосовали за то, какой чемпионат мира по футболу, по их мнению, заслуживает титула «Лучший чемпионат мира века».

На первом месте оказался Мундиаль в Катаре 2022 года, за него проголосовали 78% респондентов. Худшим оказался ЧМ в ЮАР в 2010 году – 3%.

Рейтинг лучших чемпионатов мира по футболу в XXI столетия:

  1. Катар 2022 – 78%
  2. Япония и Южная Корея 2002 – 6%
  3. Бразилия 2014 – 5%
  4. Германия 2006 – 4%
  5. россия 2018 – 4%
  6. Южная Африка 2010 – 3%

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ЧМ-2022 по футболу ЧМ-2018 по футболу ЧМ-2014 по футболу ЧМ-2010 по футболу ЧМ-2006 по футболу ЧМ-2002 по футболу
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Источник BBC
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