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Украина
27 декабря 2022, 22:53 |
731
4

СБУ задержала 2 млрд активов олигарха из рф. Он связан с клубом Миколенко

Алишер Усманов является теневым боссом в «Эвертоне»

27 декабря 2022, 22:53 |
731
4
СБУ задержала 2 млрд активов олигарха из рф. Он связан с клубом Миколенко
Twitter. Алишер Усманов

Служба безопасности Украины задержала два миллиарда активов российского олигарха Алишера Усманова, который владел 30% акций лондонского «Арсенала», а также входит в круг близких друзей владельца «Эвертона» Фархада Мошири.

Об этом заявили сами представители СБУ:

«Служба безопасности продолжает выявлять и блокировать активы представителей прокремлевских корпораций, причастных к финансированию войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено расположение подпольных складов россии, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины, общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти 2 миллиарда гривен.

Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса россии для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы москвы.

По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины. Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора», – говорится в официальном Telegram-канале СБУ.

Отметим, что Усманов оказывает огромное теневое влияние на функционирование «Эвертона», за который выступает украинец Виталий Миколенко.

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российско-украинская война Эвертон Алишер Усманов Фархад Мошири коррупция Служба безопасности Украины Виталий Миколенко
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Источник СБУ
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Комментарии 4
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Октавий Фландрийский
Что-то в лесу сдохло... И 9 лет не прошло после начала войны и только сейчас, вдруг, наши доблестные ребята узнают такую сногшибательну новость... Теперь надо проследит, куда эти тысячи тонн руды уйдут, неужели Ахметову, как бонус за Азовсталь? 
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0
Remark
Лучше бы писали суммы в долларах. 
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Ostrov Khortitsa
интересно, кто из сбушников крышевал этот бизнес в Украине?))
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-1
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