Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Футбол вернул Месси все, что Лео отдавал 15 лет»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что доволен победой Аргентины на ЧМ-2022, а также отдельно рад успеху Лионеля Месси.

«За кого болел на ЧМ? За футбол. Я думаю, что если уже Хорватии суждено было проиграть, то проиграть чемпиону мира. Футбол переживает период счастья, так как лучший футболист в его истории получил эту награду. И мне кажется, все нейтральные болельщики хотели, чтобы это произошло. Мы склонны идеализировать кого-то, так пусть это будет Месси – за счет своей дисциплины, поведения на футбольном поле и постоянства».

«Последние 15 лет он играет на стабильно высоком уровне, и эта победа – корона для него, статус и уважение, особенно в Аргентине. Думаю, футбол ему вернул все то, что он отдавал последние 15 лет», — сказал Йовичевич.