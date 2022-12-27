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Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 20:17 |
311
0

Ворскла и Александрия хотят подписать лидера Миная

Егор Твердохлеб может пойти на повышение

27 декабря 2022, 20:17 |
311
0
Ворскла и Александрия хотят подписать лидера Миная
ФК Минай. Егор Твердохлеб (справа)

По информации СМИ, «Ворскла» и «Александрия» рассматривают возможность подписания полузащитника «Миная» Егора Твердохлеба, который стал одним из лидеров команды.

22-летний игрок, выступающий на позиции атакующего хавбека, в текущем сезоне успел забить три гола и сделать одну результативную передачу (у команды всего 10 голов).

Данных о контракте Твердохлеба нет, но «Александрия» готова выкупить соглашение футболиста.

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Егор Твердохлеб Минай Ворскла Полтава Александрия
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Источник UA-Football
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