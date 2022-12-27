Украина. Премьер лига27 декабря 2022, 20:17 |
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Ворскла и Александрия хотят подписать лидера Миная
Егор Твердохлеб может пойти на повышение
27 декабря 2022, 20:17 |
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По информации СМИ, «Ворскла» и «Александрия» рассматривают возможность подписания полузащитника «Миная» Егора Твердохлеба, который стал одним из лидеров команды.
22-летний игрок, выступающий на позиции атакующего хавбека, в текущем сезоне успел забить три гола и сделать одну результативную передачу (у команды всего 10 голов).
Данных о контракте Твердохлеба нет, но «Александрия» готова выкупить соглашение футболиста.
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