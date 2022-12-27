Алексей ХОБЛЕНКО: «Задача Карпат - выйти в УПЛ, и нам это удастся»
Игрок готов помочь львовской команде вернуться в УПЛ
Форвард Алексей Хобленко, который на правах аренды перебрался из «Кривбасса» в «Карпаты», уверен, что львовская команда в состоянии решить задачу и выйти из Первой лиги в УПЛ.
«Я очень рад находиться в «Карпатах». У нас есть задача выйти в УПЛ, и я считаю, что нам это удастся. Я максимально мотивирован и постараюсь помочь команде достичь всех целей».
«Также я разговаривал с новыми партнерами и они тоже серьезно настроены на положительный результат», — сказал Хобленко.
«Карпаты» завершили первую часть сезона группы Б на 2-й позиции.
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