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  4. Алексей ХОБЛЕНКО: «Задача Карпат - выйти в УПЛ, и нам это удастся»
Украина. Первая лига
27 декабря 2022, 19:50 |
276
1

Алексей ХОБЛЕНКО: «Задача Карпат - выйти в УПЛ, и нам это удастся»

Игрок готов помочь львовской команде вернуться в УПЛ

27 декабря 2022, 19:50 |
276
1
Алексей ХОБЛЕНКО: «Задача Карпат - выйти в УПЛ, и нам это удастся»
ФК Львов

Форвард Алексей Хобленко, который на правах аренды перебрался из «Кривбасса» в «Карпаты», уверен, что львовская команда в состоянии решить задачу и выйти из Первой лиги в УПЛ.

«Я очень рад находиться в «Карпатах». У нас есть задача выйти в УПЛ, и я считаю, что нам это удастся. Я максимально мотивирован и постараюсь помочь команде достичь всех целей».

«Также я разговаривал с новыми партнерами и они тоже серьезно настроены на положительный результат», — сказал Хобленко.

«Карпаты» завершили первую часть сезона группы Б на 2-й позиции.

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Карпаты Львов Алексей Хобленко Первая лига Украины
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Источник ФК Карпаты Львов
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Batya
Якщо знайде мотивацію може грати не гірше Довбика.
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