Алексей ХОБЛЕНКО: «Задача Карпат - выйти в УПЛ, и нам это удастся»

Форвард Алексей Хобленко, который на правах аренды перебрался из «Кривбасса» в «Карпаты», уверен, что львовская команда в состоянии решить задачу и выйти из Первой лиги в УПЛ.

«Я очень рад находиться в «Карпатах». У нас есть задача выйти в УПЛ, и я считаю, что нам это удастся. Я максимально мотивирован и постараюсь помочь команде достичь всех целей».

«Также я разговаривал с новыми партнерами и они тоже серьезно настроены на положительный результат», — сказал Хобленко.

«Карпаты» завершили первую часть сезона группы Б на 2-й позиции.