Ахметов остался самым богатым украинцем, Жеваго и Ярославский – в топ-20

Авторитетное издание Forbes опубликовало традиционный рейтинг богатейших людей Украины, а на первом месте остался владелец «Шахтера» Ринат Ахметов.

Состояние Ахметова оценивается в 4,4 миллиарда долларов, что на 9,3 миллиарда меньше, чем до начала полномасштабного вторжения россии. Значительную часть активов Ахметов потерял в оккупированном рф Мариуполе, где находились большие металлургические предприятия.

На 5-м месте богатейших людей страны находится владелец «Ворсклы» Константин Жеваго – его активы оцениваются в 1,4 миллиарда (упали с 2,1 миллиарда в январе).

Среди футбольных людей 19-е место занимает владелец «Металлиста» Александр Ярославский, чье состояние уменьшилось с 1 миллиарда долларов до 340 миллионов долларов.

Forbes отмечает, что Игорь Коломойский не включен в список по причине утраты украинского гражданства.