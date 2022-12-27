Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ахметов остался самым богатым украинцем, Жеваго и Ярославский – в топ-20
Чемпионат Украины
27 декабря 2022, 19:11 |
1338
1

Ахметов остался самым богатым украинцем, Жеваго и Ярославский – в топ-20

Война обвалила состояние даже самых богатых

27 декабря 2022, 19:11 |
1338
1
Ахметов остался самым богатым украинцем, Жеваго и Ярославский – в топ-20
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Авторитетное издание Forbes опубликовало традиционный рейтинг богатейших людей Украины, а на первом месте остался владелец «Шахтера» Ринат Ахметов.

Состояние Ахметова оценивается в 4,4 миллиарда долларов, что на 9,3 миллиарда меньше, чем до начала полномасштабного вторжения россии. Значительную часть активов Ахметов потерял в оккупированном рф Мариуполе, где находились большие металлургические предприятия.

На 5-м месте богатейших людей страны находится владелец «Ворсклы» Константин Жеваго – его активы оцениваются в 1,4 миллиарда (упали с 2,1 миллиарда в январе).

Среди футбольных людей 19-е место занимает владелец «Металлиста» Александр Ярославский, чье состояние уменьшилось с 1 миллиарда долларов до 340 миллионов долларов.

Forbes отмечает, что Игорь Коломойский не включен в список по причине утраты украинского гражданства.

По теме:
Ворскла и Александрия хотят подписать лидера Миная
Арсеналу - отказать. Шахтер отклонил предложение по Мудрику
Спортдиректор Днепра-1: «Первый претендент на титул УПЛ – Шахтер»
Шахтер Донецк Ринат Ахметов Константин Жеваго Ворскла Полтава Александр Ярославский Металлист Харьков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Forbes
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ выиграл, теперь – в президенты? Месси имел бы шансы управлять Аргентиной
Футбол | 27 декабря 2022, 19:57 0
ЧМ выиграл, теперь – в президенты? Месси имел бы шансы управлять Аргентиной
ЧМ выиграл, теперь – в президенты? Месси имел бы шансы управлять Аргентиной

За Месси на выборах президента Аргентины проголосовали бы 43,7%

ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
Футбол | 27 декабря 2022, 00:20 10
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль

Нидерландский форвард продолжит карьеру в АПЛ

«Не было единства». На россии сомневаются на счет перехода в Азию?
Футбол | 27.12.2022, 20:13
«Не было единства». На россии сомневаются на счет перехода в Азию?
«Не было единства». На россии сомневаются на счет перехода в Азию?
Артета дал оценку интересу Арсенала к Мудрику
Футбол | 27.12.2022, 04:36
Артета дал оценку интересу Арсенала к Мудрику
Артета дал оценку интересу Арсенала к Мудрику
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Футбол | 27.12.2022, 14:52
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Каломой найбагатший. Вивів з Привату близько 6 млрд доларів чистими. 
Примітно, що ні Пєтя, ні Зєля в упор не бачать цього факту.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
25.12.2022, 18:55 7
Футбол
Турнир, которого лишили страну-404: главные фавориты МЧМ-2023 по хоккею
Турнир, которого лишили страну-404: главные фавориты МЧМ-2023 по хоккею
26.12.2022, 12:53
Хоккей
Редкач рассказал, почему Ломаченко не стал абсолютным чемпионом мира
Редкач рассказал, почему Ломаченко не стал абсолютным чемпионом мира
27.12.2022, 11:49 2
Бокс
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
26.12.2022, 13:38 40
Футбол
Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
25.12.2022, 20:45 1
Футбол
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
25.12.2022, 21:29 12
Футбол
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
26.12.2022, 18:35 1
Теннис
Стали известны все участники Рождественской гонки
Стали известны все участники Рождественской гонки
26.12.2022, 14:33
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности