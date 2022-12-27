Спортдиректор Днепра-1: «Первый претендент на титул УПЛ – Шахтер»

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников не готов прогнозировать чемпионство команды в сезоне УПЛ, а также успех в плей-офф Лиги конференций, где придется играть с АЕКом.

«Точно победим АЕК? Я не могу так говорить. Вон, и президент говорит о Лиге чемпионов… Я всегда подхожу осторожно. Не пессимист, но все равно считаю, что первым претендентом на чемпионство является «Шахтер», а вторым – «Динамо» и «Днепр-1».

«АЕК – очень хорошая команда, опытная. Но мы будем стараться реабилитироваться перед болельщиками, хотя будет очень тяжело», – сказал Красников в интервью FootballHub.

Сейчас Днепр-1 лидирует в чемпионате Украины.