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Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 18:50 | Обновлено 27 декабря 2022, 18:51
128
0

Спортдиректор Днепра-1: «Первый претендент на титул УПЛ – Шахтер»

Евгений Красников не готов делать оптимистичные прогнозы

27 декабря 2022, 18:50 | Обновлено 27 декабря 2022, 18:51
128
0
Спортдиректор Днепра-1: «Первый претендент на титул УПЛ – Шахтер»
ФК Днепр-1

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников не готов прогнозировать чемпионство команды в сезоне УПЛ, а также успех в плей-офф Лиги конференций, где придется играть с АЕКом.

«Точно победим АЕК? Я не могу так говорить. Вон, и президент говорит о Лиге чемпионов… Я всегда подхожу осторожно. Не пессимист, но все равно считаю, что первым претендентом на чемпионство является «Шахтер», а вторым – «Динамо» и «Днепр-1».

«АЕК – очень хорошая команда, опытная. Но мы будем стараться реабилитироваться перед болельщиками, хотя будет очень тяжело», – сказал Красников в интервью FootballHub.

Сейчас Днепр-1 лидирует в чемпионате Украины.

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Источник СК Днепр-1
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