Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрист: «У Мудрика не будет проблем с выездом при трансфере в Арсенал»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 18:29 |
628
1

Юрист: «У Мудрика не будет проблем с выездом при трансфере в Арсенал»

Спортсмены имеют право покидать Украину

27 декабря 2022, 18:29 |
628
1
Юрист: «У Мудрика не будет проблем с выездом при трансфере в Арсенал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал о том, что у Михаила Мудрика не возникнет трудностей с выездом из Украины, если «Шахтер» решит продать игрока в «Арсенал» или другой клуб.

Есть условия, которые позволяют спортсменам легально покинуть Украину, несмотря на войну.

– Если Мудрик зимой все-таки перейдет в «Арсенал» или другой заграничный клуб, есть ли какие-то легальные механизмы, благодаря которым он сможет длительное время находиться вне Украины?

– С 27 сентября, в соответствии с Постановлением Кабмина №1082, перечень оснований для пересечения границы был расширен также и для спортсменов, которые включены в состав спортивных клубов наивысших дивизионов по игровым видам спорта. При этом, исходя из текста Постановления, имеются в виду не только украинские клубы, но и иностранные. Получается, что при пересечении границы в такой способ проблем не будет, но при себе нужно иметь подписанный контракт и официальное письмо министра молодежи и спорта к Госпогранслужбе о причинах выезда.

Но в таком случае Мудрику придется каждый месяц получать письма-продления его срока пребывания для участия в АПЛ, так как по закону установлено ограничение в 30 дней.

– Есть ли вообще у спортсменов какие-то льготы касательно пересечения границы и нахождения за границей?

– Только в вышеупомянутых случаях: для участия в официальных спортивных мероприятиях и при выступлении в составе команды высшего дивизиона. В никаких других частях льготы не предусмотрены.

По теме:
Ахметов остался самым богатым украинцем, Жеваго и Ярославский - в топ-20
Спортдиректор Днепра-1: «Первый претендент на титул УПЛ – Шахтер»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Многие удивлены сборной, ведь в Хорватии меньше 4 млн людей»
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Илья Скоропашкин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?
Футбол | 27 декабря 2022, 16:30 7
Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?
Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?

Кажется, никаких перспектив на удачную борьбу с УЕФА и ФИФА у «раскольников» не осталось…

Александр КУЧЕР: «Мы не потянем запросы Ракицкого»
Футбол | 26 декабря 2022, 20:04 6
Александр КУЧЕР: «Мы не потянем запросы Ракицкого»
Александр КУЧЕР: «Мы не потянем запросы Ракицкого»

Тренер «Днепра-1» – о шансах подписать опытного защитника

А как же Цыганков? ПСВ нашел замену Гакпо в Норвегии
Футбол | 27.12.2022, 15:33
А как же Цыганков? ПСВ нашел замену Гакпо в Норвегии
А как же Цыганков? ПСВ нашел замену Гакпо в Норвегии
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Война | 27.12.2022, 11:59
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Конец близок? Пеле попрощался со своими близкими
Футбол | 26.12.2022, 22:19
Конец близок? Пеле попрощался со своими близкими
Конец близок? Пеле попрощался со своими близкими
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Шпрот впав зі стула😂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трагедия в мире UFC. Умер член Зала славы в возрасте 45 лет
Трагедия в мире UFC. Умер член Зала славы в возрасте 45 лет
25.12.2022, 17:45 1
MMA
Джима возвращается. Стал известен состав Украины на этап в Поклюке
Джима возвращается. Стал известен состав Украины на этап в Поклюке
25.12.2022, 18:29 1
Биатлон
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.12.2022, 01:00
Биатлон
Британский чемпион: «Бой с Усиком будет намного сложнее, чем Фьюри думает»
Британский чемпион: «Бой с Усиком будет намного сложнее, чем Фьюри думает»
26.12.2022, 08:45
Бокс
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
26.12.2022, 13:38 40
Футбол
Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
26.12.2022, 21:47 42
Футбол
Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
26.12.2022, 09:45 7
Футбол
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
26.12.2022, 16:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности