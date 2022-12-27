Юрист: «У Мудрика не будет проблем с выездом при трансфере в Арсенал»

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал о том, что у Михаила Мудрика не возникнет трудностей с выездом из Украины, если «Шахтер» решит продать игрока в «Арсенал» или другой клуб.

Есть условия, которые позволяют спортсменам легально покинуть Украину, несмотря на войну.

– Если Мудрик зимой все-таки перейдет в «Арсенал» или другой заграничный клуб, есть ли какие-то легальные механизмы, благодаря которым он сможет длительное время находиться вне Украины?

– С 27 сентября, в соответствии с Постановлением Кабмина №1082, перечень оснований для пересечения границы был расширен также и для спортсменов, которые включены в состав спортивных клубов наивысших дивизионов по игровым видам спорта. При этом, исходя из текста Постановления, имеются в виду не только украинские клубы, но и иностранные. Получается, что при пересечении границы в такой способ проблем не будет, но при себе нужно иметь подписанный контракт и официальное письмо министра молодежи и спорта к Госпогранслужбе о причинах выезда.

Но в таком случае Мудрику придется каждый месяц получать письма-продления его срока пребывания для участия в АПЛ, так как по закону установлено ограничение в 30 дней.

– Есть ли вообще у спортсменов какие-то льготы касательно пересечения границы и нахождения за границей?

– Только в вышеупомянутых случаях: для участия в официальных спортивных мероприятиях и при выступлении в составе команды высшего дивизиона. В никаких других частях льготы не предусмотрены.