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  4. Источник: Динамо ищет форварда, но вариантов пока нет
Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 16:28 |
729
2

Источник: Динамо ищет форварда, но вариантов пока нет

Для количества клуб покупать не будет

27 декабря 2022, 16:28 |
729
2
Источник: Динамо ищет форварда, но вариантов пока нет
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» в зимнее трансферное окно будет концентрировать усилия на подписании нападающего.

Правда, сейчас вариантов особых нет, а для количества клуб брать игроков не собирается. Вероятно, раньше конца января трансферов для усиления киевской команды ждать не стоит.

В первой половине сезона «Динамо» играло без травмированного Владислава Супряги, а слабая форма Артема Беседина позволила стать основным Владиславу Ванату.

Однако лучшими бомбардирами команды в УПЛ остаются хавбеки Виталий Буяльский (10 голов) и Виктор Цыганков (6).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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Lesovij7
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Alex AS
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