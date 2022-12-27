Источник: Динамо ищет форварда, но вариантов пока нет
Для количества клуб покупать не будет
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» в зимнее трансферное окно будет концентрировать усилия на подписании нападающего.
Правда, сейчас вариантов особых нет, а для количества клуб брать игроков не собирается. Вероятно, раньше конца января трансферов для усиления киевской команды ждать не стоит.
В первой половине сезона «Динамо» играло без травмированного Владислава Супряги, а слабая форма Артема Беседина позволила стать основным Владиславу Ванату.
Однако лучшими бомбардирами команды в УПЛ остаются хавбеки Виталий Буяльский (10 голов) и Виктор Цыганков (6).
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