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  4. Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ
Франция
27 декабря 2022, 14:25 |
648
0

Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ

Аргентинец отдыхает после ЧМ-2022

27 декабря 2022, 14:25 |
648
0
Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сейчас отдыхает после победного ЧМ-2022. По информации аргентинских СМИ, Месси вернется в Париж и возобновит тренировки во вторник, 3 января.

Таким образом, Месси пропустит три ближайших матча «ПСЖ»: в Лиге 1 против «Страсбурга» и «Ланса» (28 декабря и 1 января соответственно), а также матч Кубка Франции против «Шатору» 6 января.

Появление Месси на поле ожидается 11 января в матче Лиги 1 против «Анже».

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Лионель Месси ПСЖ ЧМ-2022 по футболу
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Источник Tyc Sports
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