Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сейчас отдыхает после победного ЧМ-2022. По информации аргентинских СМИ, Месси вернется в Париж и возобновит тренировки во вторник, 3 января.

Таким образом, Месси пропустит три ближайших матча «ПСЖ»: в Лиге 1 против «Страсбурга» и «Ланса» (28 декабря и 1 января соответственно), а также матч Кубка Франции против «Шатору» 6 января.

Появление Месси на поле ожидается 11 января в матче Лиги 1 против «Анже».