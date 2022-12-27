Франция27 декабря 2022, 14:25 |
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Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ
Аргентинец отдыхает после ЧМ-2022
27 декабря 2022, 14:25 |
648
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сейчас отдыхает после победного ЧМ-2022. По информации аргентинских СМИ, Месси вернется в Париж и возобновит тренировки во вторник, 3 января.
Таким образом, Месси пропустит три ближайших матча «ПСЖ»: в Лиге 1 против «Страсбурга» и «Ланса» (28 декабря и 1 января соответственно), а также матч Кубка Франции против «Шатору» 6 января.
Появление Месси на поле ожидается 11 января в матче Лиги 1 против «Анже».
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