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Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 14:22 | Обновлено 27 декабря 2022, 14:23
427
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Довбик и Пихаленок едут на сбор с Днепром-1»

Спортивный директор днепрян – об усилении команды

27 декабря 2022, 14:22 | Обновлено 27 декабря 2022, 14:23
427
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Довбик и Пихаленок едут на сбор с Днепром-1»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников рассказал о кадровой ситуации в команде и возможных переменах.

– Довбик уходит?
– Довбик едет на сбор с «Днепром-1».

– Пихаленок?
– Пихаленок вместе с Довбиком.

– Рассчитываете ли на Балули? Можно ли его вернуть в прежнюю форму?
– Балули – игрок очень большого таланта. Но таланта сейчас мало. У него еще полгода контракт. Единственная его проблема – вес, склонность к полноте. Кучер дал ему программу. Если он приедет в надлежащем состоянии, на него можно будет рассчитывать.

– Бланко, Амаш, Бузанелло едут на сбор?
– У Бузанелло завершилась аренда. Бланко и Амаш должны быть на сборе.

– Кого ищете?
– С уходом Бузанелло нам нужен левый защитник. Правого защитника играл Адамюк, поэтому мы разговариваем с «Вересом» по поводу Пасича и еще одного крайнего защитника. Не хватает атакующих полузащитников. Возможно, кого-нибудь попросим в аренду у «Металлиста». Сбор все покажет. У нас есть тот же Назаренко – отличный игрок. Ему, в отличие от Балули, нужно набирать вес (улыбается). Здорово себя проявил Танчик. То, что он делал – вспомните только передачу Довбика в Вадуке.

– Будете брать иностранцев?
– Есть проблема, что некоторые боялись ехать на матчи вглубь Украины. Если иностранец согласится играть все матчи, он будет в команде. Если нет, будем рассчитывать на своих.

– Вернутся ли в команду Билл и Пирес, которые были в команде раньше?
– Билл поедет на сбор, и уже от него зависит, останется ли он. Александру Кучеру нужны игроки, которые сражаются с первой до последней минуты, тактически умные. Не скажу, что мы играли в очень яркий футбол. Как сказал покойный Лобановский, вернувшись в «Динамо»: в 86-м году была команда звезд, а сейчас нужно делать команду-звезду. Вот мы и стараемся делать команду-звезду. Да, у нас есть лидеры, но главный тренер делает ставку на командный футбол: взаимодействие, подстраховку, самоотдачу.

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Источник: Манчестер Юнайтед не будет покупать игроков в январе
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Евгений Красников Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Артем Довбик Александр Пихаленок
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Источник FootballHub
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