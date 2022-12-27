Евгений КРАСНИКОВ: «Довбик и Пихаленок едут на сбор с Днепром-1»

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников рассказал о кадровой ситуации в команде и возможных переменах.



– Довбик уходит?

– Довбик едет на сбор с «Днепром-1».



– Пихаленок?

– Пихаленок вместе с Довбиком.



– Рассчитываете ли на Балули? Можно ли его вернуть в прежнюю форму?

– Балули – игрок очень большого таланта. Но таланта сейчас мало. У него еще полгода контракт. Единственная его проблема – вес, склонность к полноте. Кучер дал ему программу. Если он приедет в надлежащем состоянии, на него можно будет рассчитывать.



– Бланко, Амаш, Бузанелло едут на сбор?

– У Бузанелло завершилась аренда. Бланко и Амаш должны быть на сборе.



– Кого ищете?

– С уходом Бузанелло нам нужен левый защитник. Правого защитника играл Адамюк, поэтому мы разговариваем с «Вересом» по поводу Пасича и еще одного крайнего защитника. Не хватает атакующих полузащитников. Возможно, кого-нибудь попросим в аренду у «Металлиста». Сбор все покажет. У нас есть тот же Назаренко – отличный игрок. Ему, в отличие от Балули, нужно набирать вес (улыбается). Здорово себя проявил Танчик. То, что он делал – вспомните только передачу Довбика в Вадуке.



– Будете брать иностранцев?

– Есть проблема, что некоторые боялись ехать на матчи вглубь Украины. Если иностранец согласится играть все матчи, он будет в команде. Если нет, будем рассчитывать на своих.



– Вернутся ли в команду Билл и Пирес, которые были в команде раньше?

– Билл поедет на сбор, и уже от него зависит, останется ли он. Александру Кучеру нужны игроки, которые сражаются с первой до последней минуты, тактически умные. Не скажу, что мы играли в очень яркий футбол. Как сказал покойный Лобановский, вернувшись в «Динамо»: в 86-м году была команда звезд, а сейчас нужно делать команду-звезду. Вот мы и стараемся делать команду-звезду. Да, у нас есть лидеры, но главный тренер делает ставку на командный футбол: взаимодействие, подстраховку, самоотдачу.