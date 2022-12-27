Александр СИРОТА: «В Лиге Европы Динамо откровенно не везло»

Защитник «Динамо» Киев Александр Сирота оценил выступления команды в первой половине нынешнего сезона:

«Конечно, первая половина сезона вышла не такая, как мы ожидали и надеялись. Почему так получилось, тренерский штаб будет объяснять нам на тренировочных сборах – будем разбирать ошибки и работать на поле для того, чтобы не повторять их в дальнейшем.

В Лиге чемпионов мы дошли до решающего раунда квалификации, но «Бенфика», которая противостояла нам, показала, что является действительно очень качественной командой, и в двух матчах с ними мы не смогли, или соперник не позволил, показать всего того, на что способны.

А в Лиге Европы нам откровенно не везло. К примеру, если бы в домашнем матче с АЕК засчитали наш гол в первом тайме, счет стал бы ничейным, и я уверен, что мы выиграли бы этот матч. Эта победа точно придала бы нам уверенности. Также во многих матчах пропускали на последних минутах – наверное, из-за нехватки концентрации до финального свистка».