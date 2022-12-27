Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр СИРОТА: «В Лиге Европы Динамо откровенно не везло»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 13:29 | Обновлено 27 декабря 2022, 13:39
146
0

Александр СИРОТА: «В Лиге Европы Динамо откровенно не везло»

Защитник «Динамо» – о первой половине сезона

27 декабря 2022, 13:29 | Обновлено 27 декабря 2022, 13:39
146
0
Александр СИРОТА: «В Лиге Европы Динамо откровенно не везло»
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Киев Александр Сирота оценил выступления команды в первой половине нынешнего сезона:

«Конечно, первая половина сезона вышла не такая, как мы ожидали и надеялись. Почему так получилось, тренерский штаб будет объяснять нам на тренировочных сборах – будем разбирать ошибки и работать на поле для того, чтобы не повторять их в дальнейшем.

В Лиге чемпионов мы дошли до решающего раунда квалификации, но «Бенфика», которая противостояла нам, показала, что является действительно очень качественной командой, и в двух матчах с ними мы не смогли, или соперник не позволил, показать всего того, на что способны.

А в Лиге Европы нам откровенно не везло. К примеру, если бы в домашнем матче с АЕК засчитали наш гол в первом тайме, счет стал бы ничейным, и я уверен, что мы выиграли бы этот матч. Эта победа точно придала бы нам уверенности. Также во многих матчах пропускали на последних минутах – наверное, из-за нехватки концентрации до финального свистка».

По теме:
Севилья претендует на вингера Динамо Витиньо
ПСВ рассматривает возможность подписания Цыганкова
ФОТО. Трубин и Мудрик попали в сборную топ-вундеркиндов 2022 года
Александр Сирота Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Український футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
Теннис | 26 декабря 2022, 18:35 1
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке

Впервые с 2005 года эту награду получила женщина – Ига Свентек

Гарри Кейн установил новый рождественский рекорд результативности в АПЛ
Футбол | 27 декабря 2022, 11:17 3
Гарри Кейн установил новый рождественский рекорд результативности в АПЛ
Гарри Кейн установил новый рождественский рекорд результативности в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» забил больше всего голов в Boxing Day

Украина, Испания, Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Футбол | 26.12.2022, 20:50
Украина, Испания, Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Украина, Испания, Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Война | 27.12.2022, 11:59
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»
Футбол | 26.12.2022, 20:44
Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»
Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джима возвращается. Стал известен состав Украины на этап в Поклюке
Джима возвращается. Стал известен состав Украины на этап в Поклюке
25.12.2022, 18:29 1
Биатлон
Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции
Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции
26.12.2022, 16:04 6
Футбол
ВИДЕО. Взрывы в россии. Новые проблемы на аэродроме в Энгельсе
ВИДЕО. Взрывы в россии. Новые проблемы на аэродроме в Энгельсе
26.12.2022, 08:07
Война
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
26.12.2022, 16:58 14
Футбол
Риддик Боу назвал трех лучших боксеров хевивейта 90-х
Риддик Боу назвал трех лучших боксеров хевивейта 90-х
26.12.2022, 11:15 4
Бокс
КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
26.12.2022, 13:05 5
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.12.2022, 01:00
Биатлон
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
ВИДЕО. Месси остается в ПСЖ, самые дорогие футболисты, ставим на Тоттенхэм
25.12.2022, 10:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности