ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с 35-летним американцем

35-летний американский защитник лондонского «Фулхэма» Тим Рим заключил новое трудовое соглашение с «дачниками».

Срок нового контракта между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Рим выступает за «Фулхэм» с 2015 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 поединках во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.