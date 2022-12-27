Англия27 декабря 2022, 08:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с 35-летним американцем
Тим Рим пролонгировал соглашение с «дачниками» до лета 2024 года
27 декабря 2022, 08:55 |
283
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35-летний американский защитник лондонского «Фулхэма» Тим Рим заключил новое трудовое соглашение с «дачниками».
Срок нового контракта между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Рим выступает за «Фулхэм» с 2015 года.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 поединках во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.
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