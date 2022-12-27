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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с 35-летним американцем
Англия
27 декабря 2022, 08:55 |
283
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с 35-летним американцем

Тим Рим пролонгировал соглашение с «дачниками» до лета 2024 года

27 декабря 2022, 08:55 |
283
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продлил контракт с 35-летним американцем
ФК Фулхэм

35-летний американский защитник лондонского «Фулхэма» Тим Рим заключил новое трудовое соглашение с «дачниками».

Срок нового контракта между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Рим выступает за «Фулхэм» с 2015 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 поединках во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

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Источник ФК Фулхэм
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