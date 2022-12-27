Англия27 декабря 2022, 03:30 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Важные события во всех видах спорта
27 декабря 2022, 03:30 |
18
0
Во вторник, 27 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Лаос – Сингапур
14:30 Вьетнам – Малайзия
16:00 Башакшехир – Антальяспор
19:00 Фенербахче – Хатайспор
19:30 Челси – Борнмут
21:00 Вестерло – Антверпен
22:00 Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
ХОККЕЙ
18:00 Финляндия U20 – Словакия U20
20:30 Германия U20 – Швеция U20
23:00 Швейцария U20 – Латвия U20
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2022, 21:47 27
«Шахтеру» предложения в 40+20 миллионов мало
Теннис | 26 декабря 2022, 18:35 1
Впервые с 2005 года эту награду получила женщина – Ига Свентек
Футбол | 26.12.2022, 20:28
Футбол | 26.12.2022, 09:45
Футбол | 26.12.2022, 22:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.12.2022, 05:34
25.12.2022, 18:29 1
25.12.2022, 02:55 15
26.12.2022, 01:00
25.12.2022, 11:15 2
25.12.2022, 01:39
25.12.2022, 02:13 8
26.12.2022, 16:58 13