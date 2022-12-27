СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря

Во вторник, 27 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Лаос – Сингапур

36.00 – 13.00 – 1.03

14:30 Вьетнам – Малайзия

1.27 – 5.55 – 9.20

16:00 Башакшехир – Антальяспор

1.83 – 3.80 – 4.60

19:00 Фенербахче – Хатайспор

1.30 – 6.25 – 10.00

19:30 Челси – Борнмут

1.36 – 5.55 – 9.90

21:00 Вестерло – Антверпен

3.18 – 3.64 – 2.18

22:00 Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест

1.34 – 5.75 – 10.50

ХОККЕЙ

18:00 Финляндия U20 – Словакия U20

1.30 – 6.25 – 7.20

20:30 Германия U20 – Швеция U20

10.00 – 7.60 – 1.19

23:00 Швейцария U20 – Латвия U20

1.54 – 4.74 – 4.76