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Чемпионат Бельгии
Кортрейк
26.12.2022, FT 1 : 0
Генк
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Бельгия
27 декабря 2022, 02:42 | Обновлено 27 декабря 2022, 03:49
91
0

Сыч в помощь. Кортрейк нанес поражение лидеру чемпионата Бельгии

Украинец и Ко озадачили Генк

27 декабря 2022, 02:42 | Обновлено 27 декабря 2022, 03:49
91
0
Сыч в помощь. Кортрейк нанес поражение лидеру чемпионата Бельгии
ФК Кортрейк

В понедельник, 26 декабря, в 18-м туре чемпионата Бельгии клуб «Кортрейк» на своем поле выяснил отношения с «Генком». Гости прибыли на встречу с командой украинца Алексея Сыча в ранге единоличного лидера, но в итоге потерпели второе поражение в сезоне.

Развязка в матче наступила на 83-й минуте – цели достиг удар в исполнении Авенатти, который оказался победным для «Кортрейка». 1:0.

21-летний украинец Сыч отыграл за «Кортрейк» весь поединок. Он действовал в центре обороны команды в паре с Антунешем Силвой.

В таблице чемпионата Бельгии «Кортрейк» с 15 очками занимает 16 место. «Генк» остается на 1-й позиции, имея 46 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 18-й тур

Кортрейк – Генк – 1:0

Авенатти, 83 (1:0).

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Источник Sport.ua
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