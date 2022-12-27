В понедельник, 26 декабря, в 18-м туре чемпионата Бельгии клуб «Кортрейк» на своем поле выяснил отношения с «Генком». Гости прибыли на встречу с командой украинца Алексея Сыча в ранге единоличного лидера, но в итоге потерпели второе поражение в сезоне.

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Развязка в матче наступила на 83-й минуте – цели достиг удар в исполнении Авенатти, который оказался победным для «Кортрейка». 1:0.

21-летний украинец Сыч отыграл за «Кортрейк» весь поединок. Он действовал в центре обороны команды в паре с Антунешем Силвой.

В таблице чемпионата Бельгии «Кортрейк» с 15 очками занимает 16 место. «Генк» остается на 1-й позиции, имея 46 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 18-й тур

Кортрейк – Генк – 1:0

Авенатти, 83 (1:0).