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Франция
27 декабря 2022, 01:37 | Обновлено 27 декабря 2022, 01:55
95
0

На черной полосе. Бордо с украинцем Игнатенко покинул топ-2 Лиги 2

Жирондинцы проиграли в 16-м туре второго дивизиона чемпионата Франции

27 декабря 2022, 01:37 | Обновлено 27 декабря 2022, 01:55
95
0
На черной полосе. Бордо с украинцем Игнатенко покинул топ-2 Лиги 2
ФК Бордо

В понедельник, 26 декабря, в матче 16-го тура Лиги 2 «Бордо», цвета которого защищает украинский полузащитник Даниил Игнатенко, на выезде померился силами с «Гавром».

Встреча завершилась поражением команды украинца со счетом 0:1. Победным для «Гавра» стал гол Ричардсона, забитый на 9-й минуте.

С 67-й минуты «Бордо» играл в большинстве, но численным перевесом не воспользовался, чтобы избежать фиаско.

Игнатенко отыграл за «Бордо» все 90 минут. На 77-й минуте украинец получил предупреждение.

В таблице Лиги 2 «Бордо» после поражения откатился на 3 место с 28 очками. Выше него находятся «Гавр», у которого 35 пунктов, и «Сошо», имеющий 30 очков.

Лига 2. 16-й тур

Гавр – Бордо – 1:0

Ричардсон, 9 (1:0).

Удален Корнетт, 67 (Гавр).

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Лига 2 чемпионат Франции по футболу Бордо Даниил Игнатенко
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Источник Sport.ua
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