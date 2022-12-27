На черной полосе. Бордо с украинцем Игнатенко покинул топ-2 Лиги 2

В понедельник, 26 декабря, в матче 16-го тура Лиги 2 «Бордо», цвета которого защищает украинский полузащитник Даниил Игнатенко, на выезде померился силами с «Гавром».

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Встреча завершилась поражением команды украинца со счетом 0:1. Победным для «Гавра» стал гол Ричардсона, забитый на 9-й минуте.

С 67-й минуты «Бордо» играл в большинстве, но численным перевесом не воспользовался, чтобы избежать фиаско.

Игнатенко отыграл за «Бордо» все 90 минут. На 77-й минуте украинец получил предупреждение.

В таблице Лиги 2 «Бордо» после поражения откатился на 3 место с 28 очками. Выше него находятся «Гавр», у которого 35 пунктов, и «Сошо», имеющий 30 очков.

Лига 2. 16-й тур

Гавр – Бордо – 1:0

Ричардсон, 9 (1:0).

Удален Корнетт, 67 (Гавр).