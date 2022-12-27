На черной полосе. Бордо с украинцем Игнатенко покинул топ-2 Лиги 2
Жирондинцы проиграли в 16-м туре второго дивизиона чемпионата Франции
В понедельник, 26 декабря, в матче 16-го тура Лиги 2 «Бордо», цвета которого защищает украинский полузащитник Даниил Игнатенко, на выезде померился силами с «Гавром».
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Встреча завершилась поражением команды украинца со счетом 0:1. Победным для «Гавра» стал гол Ричардсона, забитый на 9-й минуте.
С 67-й минуты «Бордо» играл в большинстве, но численным перевесом не воспользовался, чтобы избежать фиаско.
Игнатенко отыграл за «Бордо» все 90 минут. На 77-й минуте украинец получил предупреждение.
В таблице Лиги 2 «Бордо» после поражения откатился на 3 место с 28 очками. Выше него находятся «Гавр», у которого 35 пунктов, и «Сошо», имеющий 30 очков.
Лига 2. 16-й тур
Гавр – Бордо – 1:0
Ричардсон, 9 (1:0).
Удален Корнетт, 67 (Гавр).
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