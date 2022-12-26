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26 декабря 2022, 18:35 | Обновлено 26 декабря 2022, 18:51
1729
0

Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке

Впервые с 2005 года эту награду получила женщина – Ига Свентек

26 декабря 2022, 18:35 | Обновлено 26 декабря 2022, 18:51
1729
0
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
Twitter. Ига Свентек

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свентек (Польша) получила награду лучшему спортсмену Европы в 2022 году.

На втором месте расположился шведский легкоатлет Арман Дюплантис, а тройку замкнул нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен.

Отметим, что лучший бомбардир ЧМ-2022 по футболу Килиан Мбаппе, чемпион Уимблдона и Итогового турнира АТР Новак Джокович, а также чемпион Australian Open и Ролан Гаррос Рафаэль Надаль – не попали в тройку этого рейтинга.

Топ-10 европейских спортсменов в 2022 году:

  1. Ига Свентек (теннис)
  2. Арман Дюплантис (легкая атлетика)
  3. Макс Ферстаgпен (формула-1)
  4. Карлос Алькарас (теннис)
  5. Рафаэль Надаль (теннис)
  6. Килиан Мбаппе (футбол)
  7. Йоханнес Тиннес Бё (биатлон)
  8. Тереза Йохауг (лыжи)
  9. Давид Попович (плавание)
  10. Йонас Вингегор (велоспорт)

Отметим, что в 2021 году лучшим европейским спортсменом стал Новак Джокович (в этом году он расположился на 15-й позиции), а в 2020 – звездный польский форвард Роберт Левандовски.

Интересно, что впервые с 2005 года эту награду получила женщина. Тогда лауреатом стала Елена Исинбаева.

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Источник Sport.ua
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