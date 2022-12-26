Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
Впервые с 2005 года эту награду получила женщина – Ига Свентек
Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свентек (Польша) получила награду лучшему спортсмену Европы в 2022 году.
На втором месте расположился шведский легкоатлет Арман Дюплантис, а тройку замкнул нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен.
Отметим, что лучший бомбардир ЧМ-2022 по футболу Килиан Мбаппе, чемпион Уимблдона и Итогового турнира АТР Новак Джокович, а также чемпион Australian Open и Ролан Гаррос Рафаэль Надаль – не попали в тройку этого рейтинга.
Топ-10 европейских спортсменов в 2022 году:
- Ига Свентек (теннис)
- Арман Дюплантис (легкая атлетика)
- Макс Ферстаgпен (формула-1)
- Карлос Алькарас (теннис)
- Рафаэль Надаль (теннис)
- Килиан Мбаппе (футбол)
- Йоханнес Тиннес Бё (биатлон)
- Тереза Йохауг (лыжи)
- Давид Попович (плавание)
- Йонас Вингегор (велоспорт)
Отметим, что в 2021 году лучшим европейским спортсменом стал Новак Джокович (в этом году он расположился на 15-й позиции), а в 2020 – звездный польский форвард Роберт Левандовски.
Интересно, что впервые с 2005 года эту награду получила женщина. Тогда лауреатом стала Елена Исинбаева.
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