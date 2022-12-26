Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свентек (Польша) получила награду лучшему спортсмену Европы в 2022 году.

На втором месте расположился шведский легкоатлет Арман Дюплантис, а тройку замкнул нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен.

Отметим, что лучший бомбардир ЧМ-2022 по футболу Килиан Мбаппе, чемпион Уимблдона и Итогового турнира АТР Новак Джокович, а также чемпион Australian Open и Ролан Гаррос Рафаэль Надаль – не попали в тройку этого рейтинга.

Топ-10 европейских спортсменов в 2022 году:

Ига Свентек (теннис) Арман Дюплантис (легкая атлетика) Макс Ферстаgпен (формула-1) Карлос Алькарас (теннис) Рафаэль Надаль (теннис) Килиан Мбаппе (футбол) Йоханнес Тиннес Бё (биатлон) Тереза Йохауг (лыжи) Давид Попович (плавание) Йонас Вингегор (велоспорт)

Отметим, что в 2021 году лучшим европейским спортсменом стал Новак Джокович (в этом году он расположился на 15-й позиции), а в 2020 – звездный польский форвард Роберт Левандовски.

Интересно, что впервые с 2005 года эту награду получила женщина. Тогда лауреатом стала Елена Исинбаева.