Александр КУЧЕР: «У ребят будет большое желание взять реванш у АЕКа»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа из Ларнаки, которому его команда проиграла в квалификации Лиги Европы.

«Недооценки соперника точно не было. Для большинства наших футболистов это был первый международный опыт. Это всегда эмоции и большое желание проявить себя, которое где-то перебарщивало. Доля ошибки в международных матчах очень много значит, там сразу наказывают за любой пустяк.

В первой номинально домашней игре АЕК забивал с полумоментов, а нам где-то не хватало хладнокровия в завершающей стадии. Вторую игру мы проиграли 0:3. У них залетело три удара из трех, а мы нанесли 20, но ни одного не забили. В таких матчах нужно хладнокровие, чтобы раскрывать оборону, если соперник закрывается.

После матчей с АЕК мы поговорили на эту тему, ребята все поняли и в Лиге конференций начали играть строже и внимательнее. Пошли победы и появилась уверенность в собственных силах, а это окрыляет игроков.

Я понимаю, что у ребят будет огромное желание взять реванш, как и все мы. Но сделать это будет непросто, потому что чемпионат Кипра будет в разгаре, АЕК на ходу, они сыграны и находятся в тонусе. Нам будет тяжело, потому что мы будем играть с ними после паузы в чемпионате, но мы постараемся сделать все, чтобы обрадовать наших болельщиков», - сказал Кучер.

Поединки между «Днепром-1» и АЕКом состоятся 16 и 23 февраля.