Англия26 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:42
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Миколенко – в старте Эвертона на игру с Вулверхэмптоном
Команды проведут матч 17-го тура АПЛ
26 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:42
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Украинский защитник Виталий Миколенко начнет с первых минут поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором его «Эвертон» примет на своем поле «Вулверхэмптон». Игра на поле «Гудисон Парка» начнется в 17:00 по киевскому времени.
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«Эвертон»: Пикфорд – Паттерсон, Мина, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе, Онана, Гордон, Мопе, Макнил.
В таблице чемпионата Англии «Эвертон» занимает 17 место с 14 очками. «Вулвз» на 20 позиции, имея 10 пунктов.
Your Boxing Day Toffees!👇 #EVEWOL pic.twitter.com/VBnIGAMqcd— Everton (@Everton) December 26, 2022
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