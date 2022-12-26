Миколенко – в старте Эвертона на игру с Вулверхэмптоном

Украинский защитник Виталий Миколенко начнет с первых минут поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором его «Эвертон» примет на своем поле «Вулверхэмптон». Игра на поле «Гудисон Парка» начнется в 17:00 по киевскому времени.

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«Эвертон»: Пикфорд – Паттерсон, Мина, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе, Онана, Гордон, Мопе, Макнил.

В таблице чемпионата Англии «Эвертон» занимает 17 место с 14 очками. «Вулвз» на 20 позиции, имея 10 пунктов.