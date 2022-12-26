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Англия
26 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:42
312
0

Миколенко – в старте Эвертона на игру с Вулверхэмптоном

Команды проведут матч 17-го тура АПЛ

26 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:42
312
0
Миколенко – в старте Эвертона на игру с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко начнет с первых минут поединок 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором его «Эвертон» примет на своем поле «Вулверхэмптон». Игра на поле «Гудисон Парка» начнется в 17:00 по киевскому времени.

«Эвертон»: Пикфорд – Паттерсон, Мина, Тарковски, Миколенко, Ивоби, Гуйе, Онана, Гордон, Мопе, Макнил.

В таблице чемпионата Англии «Эвертон» занимает 17 место с 14 очками. «Вулвз» на 20 позиции, имея 10 пунктов.

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Эвертон Виталий Миколенко
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Источник Sport.ua
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