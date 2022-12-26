Назван лучший спортсмен 2022 года в Украине по версии АСЖУ

Украинский фристайлист Александр Абраменко назван лучшим спортсменом 2022 года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине и олимпийский чемпион 2018 победил в опросе (98 баллов), опередив чемпионку Европы и вице-чемпионку мира по прыжкам в высоту Ярославу Магучих (86 баллов).

Третье место заняла чемпионка мира и Европы 2022 по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан (79 баллов).

Лучшие спортсмены Украины в 2022 году по версии АСЖУ: