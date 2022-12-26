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26 декабря 2022, 16:10 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:26
626
1

Назван лучший спортсмен 2022 года в Украине по версии АСЖУ

Призер ОИ Александр Абраменко опередил в голосовании всех конкурентов

26 декабря 2022, 16:10 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:26
626
1
Назван лучший спортсмен 2022 года в Украине по версии АСЖУ
АСЖУ. Александр Абраменко

Украинский фристайлист Александр Абраменко назван лучшим спортсменом 2022 года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине и олимпийский чемпион 2018 победил в опросе (98 баллов), опередив чемпионку Европы и вице-чемпионку мира по прыжкам в высоту Ярославу Магучих (86 баллов).

Третье место заняла чемпионка мира и Европы 2022 по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан (79 баллов).

Лучшие спортсмены Украины в 2022 году по версии АСЖУ:

  • 1. Александр Абраменко – 98 баллов
  • 2. Ярослава Магучих – 86 баллов
  • 3. Людмила Лузан – 79
  • 4. Александр Усик – 73
  • 5. Андрей Проценко – 60
  • 6. Алексей Новиков – 46
  • 7. Сестры Алексеевы – 43
  • 8. Павел Коростылев – 39
  • 9. Михаил Романчук – 38
  • 10. Алексей Середа – 36
  • 11. Марина Бех-Романчук – 23
  • 12. Сергей Кулиш – 11
  • 13–15. Виктория Ткачук, Александра Хоменец, Олег Плотницкий – по 7
  • 16. Илья Ковтун – 5
  • 17. Василий Михайлов – 2

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Ассоциация спортивных журналистов Украины Лучший спортсмен Украины Александр Абраменко Ярослава Магучих Людмила Лузан Александр Усик Андрей Проценко Алексей Новиков Марина Алексеева Владислава Алексеева Павел Коростылев Михаил Романчук Алексей Середа Сергей Кулиш Виктория Ткачук Александра Хоменец Олег Плотницкий Илья Ковтун Василий Михайлов
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Источник АСЖУ
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valerafan1
Дуже справедливо. Дякуємо нашим спортсменам за вдалі виступи. Ми за вас вболіваємо.
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