Назван лучший спортсмен 2022 года в Украине по версии АСЖУ
Призер ОИ Александр Абраменко опередил в голосовании всех конкурентов
Украинский фристайлист Александр Абраменко назван лучшим спортсменом 2022 года по версии Ассоциации спортивных журналистов Украины.
Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине и олимпийский чемпион 2018 победил в опросе (98 баллов), опередив чемпионку Европы и вице-чемпионку мира по прыжкам в высоту Ярославу Магучих (86 баллов).
Третье место заняла чемпионка мира и Европы 2022 по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан (79 баллов).
Лучшие спортсмены Украины в 2022 году по версии АСЖУ:
- 1. Александр Абраменко – 98 баллов
- 2. Ярослава Магучих – 86 баллов
- 3. Людмила Лузан – 79
- 4. Александр Усик – 73
- 5. Андрей Проценко – 60
- 6. Алексей Новиков – 46
- 7. Сестры Алексеевы – 43
- 8. Павел Коростылев – 39
- 9. Михаил Романчук – 38
- 10. Алексей Середа – 36
- 11. Марина Бех-Романчук – 23
- 12. Сергей Кулиш – 11
- 13–15. Виктория Ткачук, Александра Хоменец, Олег Плотницкий – по 7
- 16. Илья Ковтун – 5
- 17. Василий Михайлов – 2
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