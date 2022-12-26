СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря

В понедельник, 26 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:30 Брентфорд – Тоттэнхем

3.35 – 3.65 – 2.15

17:00 Эвертон – Вулверхэмптон

2.55 – 3.25 – 3.00

17:00 Кристал Пэлас – Фулхэм

2.08 – 3.60 – 3.65

17:00 Лестер – Ньюкасл

3.60 – 3.60 – 2.14

17:00 Саутгемптон – Брайтон

3.45 – 3.50 – 2.18

17:00 Сен-Жилуаз – Остенде

1.35 – 5.20 – 8.20

19:15 Кортрейк – Генк

7.20 – 5.40 – 1.37

19:30 Астон Вилла – Ливерпуль

5.10 – 4.30 – 1.68

21:45 Шарлеруа – Андерлехт

3.50 – 3.55 – 2.06

22:00 Арсенал – Вест Хэм

1.57 – 4.10 – 6.50