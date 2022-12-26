Англия26 декабря 2022, 15:15 | Обновлено 26 декабря 2022, 15:16
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Важные события во всех видах спорта
26 декабря 2022, 15:15 | Обновлено 26 декабря 2022, 15:16
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В понедельник, 26 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:30 Брентфорд – Тоттэнхем
17:00 Эвертон – Вулверхэмптон
17:00 Кристал Пэлас – Фулхэм
17:00 Лестер – Ньюкасл
17:00 Саутгемптон – Брайтон
17:00 Сен-Жилуаз – Остенде
19:15 Кортрейк – Генк
19:30 Астон Вилла – Ливерпуль
21:45 Шарлеруа – Андерлехт
22:00 Арсенал – Вест Хэм
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