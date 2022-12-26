Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук назвал игроков, с которыми ему было комфортнее всего играть в центре поля.



«Лучший центральный полузащитник, вместе с которым я играл? Наверное, сейчас для меня это Николай Шапаренко. За его умение продвигать мяч, как он не останавливается с первой до последней минуты, за его неуступчивость. Он будет на первом месте.



На второе и третье место было очень много футболистов, так сейчас даже и не смогу сказать. Но, наверное, на второе место поставлю Мигела Велозу, потому что он тоже многое умел на поле и был очень умным футболистом», – сказал Сидорчук.



Велозу в период с 2012 по 2016 сыграл за «Динамо» 127 матчей, забил 14 голов и сделал 20 ассистов.