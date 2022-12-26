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  4. Сидорчук назвал игроков, с которыми ему было комфортнее всего играть
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 14:53 |
659
1

Сидорчук назвал игроков, с которыми ему было комфортнее всего играть

Это Николай Шапаренко и Мигел Велозу

26 декабря 2022, 14:53 |
659
1
Сидорчук назвал игроков, с которыми ему было комфортнее всего играть
Getty Images/Global Images Украина. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук назвал игроков, с которыми ему было комфортнее всего играть в центре поля.

«Лучший центральный полузащитник, вместе с которым я играл? Наверное, сейчас для меня это Николай Шапаренко. За его умение продвигать мяч, как он не останавливается с первой до последней минуты, за его неуступчивость. Он будет на первом месте.

На второе и третье место было очень много футболистов, так сейчас даже и не смогу сказать. Но, наверное, на второе место поставлю Мигела Велозу, потому что он тоже многое умел на поле и был очень умным футболистом», – сказал Сидорчук.

Велозу в период с 2012 по 2016 сыграл за «Динамо» 127 матчей, забил 14 голов и сделал 20 ассистов.

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Сергей Сидорчук Николай Шапаренко Мигел Велозу Динамо Киев
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seregka1991
Нулевой бокопор, 10 лет позора. 
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