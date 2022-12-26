Основной вратарь Вереса продлил контракт с клубом

Вратарь Богдан Когут продлил контракт с ровенским «Вересом». Сообщается, что новое трудовое соглашение тридцатипятилетнего голкипера с «красно-черными» рассчитано до конца 2024 года.



В текущем сезоне Богдан Когут сыграл за «Верес» в 15 матчах и пропустил 20 мячей.



В общей сложности за карьеру в футболке народного клуба голкипер провел в чемпионате и Кубке Украины уже 98 поединков.



«Верес» завершил первую часть сезона на 10 месте в турнирной таблице УПЛ.