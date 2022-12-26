Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основной вратарь Вереса продлил контракт с клубом
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 13:21 |
349
1

Основной вратарь Вереса продлил контракт с клубом

Богдан Когут остается в ровенской команде еще на два года

26 декабря 2022, 13:21 |
349
1
Основной вратарь Вереса продлил контракт с клубом
НК Верес. Богдан Когут

Вратарь Богдан Когут продлил контракт с ровенским «Вересом». Сообщается, что новое трудовое соглашение тридцатипятилетнего голкипера с «красно-черными» рассчитано до конца 2024 года.

В текущем сезоне Богдан Когут сыграл за «Верес» в 15 матчах и пропустил 20 мячей.

В общей сложности за карьеру в футболке народного клуба голкипер провел в чемпионате и Кубке Украины уже 98 поединков.

«Верес» завершил первую часть сезона на 10 месте в турнирной таблице УПЛ.

По теме:
КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
Тен Хаг назвал две позиции, требующие усиления в МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с Иваном Литвиненко
Богдан Когут трансферы Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Верес Ровно
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик стал ближе к Арсеналу, Зидан может возобновить карьеру
Футбол | 26 декабря 2022, 05:45 1
Мудрик стал ближе к Арсеналу, Зидан может возобновить карьеру
Мудрик стал ближе к Арсеналу, Зидан может возобновить карьеру

Главные новости за 25 декабря на Sport.ua

Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Футбол | 25 декабря 2022, 23:59 8
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»
Футбол | 25.12.2022, 14:40
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я иностранец, но я не тупой»
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Футбол | 26.12.2022, 10:10
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Футбол | 26.12.2022, 00:35
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
Це є хороша новина для червоно-чорних
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
25.12.2022, 04:57 6
Футбол
Месси: уйти нельзя, остаться
Месси: уйти нельзя, остаться
24.12.2022, 11:20 19
Футбол
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
ФОТО 18+. Рашисты обстреляли центр Херсона, много раненых, есть погибшие
24.12.2022, 13:04 17
Война
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
Эдди ХИРН: «В конце девятого раунда я думал, что Джошуа победит Усика»
24.12.2022, 20:30 1
Бокс
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
24.12.2022, 17:10 1
Бокс
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
«Хватит плакать. Мбаппе – сынок Месси». Дерзкий ответ аргентинцев Франции
25.12.2022, 04:27 4
Футбол
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
25.12.2022, 02:55 12
Футбол
ЧУ-2022 по биатлону. Сестры Семеренко и Кривонос выиграли женскую эстафету
ЧУ-2022 по биатлону. Сестры Семеренко и Кривонос выиграли женскую эстафету
25.12.2022, 13:10
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности