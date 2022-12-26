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  4. Кевин де БРЮЙНЕ: «Холанд помешан на голах. Может забить 800 мячей»
Англия
26 декабря 2022, 11:29 |
521
0

Кевин де БРЮЙНЕ: «Холанд помешан на голах. Может забить 800 мячей»

Игрок впечатлен партнером по команде

26 декабря 2022, 11:29 |
521
0
Кевин де БРЮЙНЕ: «Холанд помешан на голах. Может забить 800 мячей»
manchestereveningnews.co.uk

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне считает, что форварду команды Эрлингу Холанду может покориться отметка в 800 голов в профессиональной карьере.

«Я не вижу больших отличий Эрлинга от других, он обычный футболист. Но у всех профессиональных спортсменов есть это желание — постоянно улучшаться. Это отмечает Холанда. Ему нравится забивать голы, реально нравится. Сложно сравнивать его с другими нападающими, но Эрлинг просто помешан на голах».

«У него уже около 200 голов в карьере, но он может забить 600, 700 или даже 800, если будет здоров и продолжит работать так, как сейчас».

«Не думаю, что его нужно сравнивать с другими форвардами, потому что Холанд только на старте карьеры», — сказал Де Брюйне.

Холанд к середине своего первого сезона в манчестерской команде забил 24 гола.

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Источник Manchester Evening News
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