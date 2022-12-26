ЙОВИЧЕВИЧ: «В Хорватии у Мудрика уже было бы 100 матчей, у Судакова - 70»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что талантливые игроки уровня Михаила Мудрика или Георгия Судакова в Хорватии уже могли бы провести по 70-100 матчей в первой команде.

В Украине же талантам так быстро не дают открытую дорогу в основу.

– В Хорватии футболистов с таким невероятным талантом называют «проект». Первая команда таким игрокам дает дорогу намного раньше, чтобы уже в таком возрасте у него как минимум было 90 или 100 матчей. Это такие игроки, как Дани Ольмо, Лука Модрич и многие другие. Только после 100 матчей здесь продают игрока, но не в топ-клуб, а в промежуточный. В этом промежуточном клубе он развивается и потом уже идет в «Барселону» или «Реал», как сделали Матео Ковачич, Лука Модрич, Марцело Брозович. Все они из загребского «Динамо» не сразу попали в «Реал»: Лука Модрич через «Тоттенхэм» перешел в «Реал». Сейчас обстоятельства заставили нас взять ответственность в свои руки и работать.

Игроки молоды, но молоды по карьере, а не по возрасту. Повторюсь: такой игрок, как Мудрик, в загребском «Динамо» выступал бы уже года два как основной. Сейчас я требую от него играть 90 минут, чтобы приносить пользу команде своими действиями, хотя он должен уже минимум два года играть на таком уровне. В свои почти 22 года он уже должен иметь 100 матчей за первую команду, а не 20. Судакову 20 лет, и уже нельзя сказать, что он очень молодой. Еще раз – это все в сравнении с той моделью, которая есть в Хорватии. Все равняются на то, как совершенствуют и продают игроков в Хорватии из года в год. Все они потом играют в «Интере», «Барселоне» и «Реале» как раз за счет этого. В свои годы Судаков должен играть в чемпионате в основном составе «Шахтера», поэтому я прихожу и говорю, что он в свои 20 лет должен иметь уже 70 матчей за «Шахтер», а получается так, что у него и 20 не было. Сейчас мы должны быстро работать с таким талантом, но есть давление болельщиков, и надо работать с учетом этих факторов.