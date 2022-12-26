Другие новости26 декабря 2022, 10:42 | Обновлено 26 декабря 2022, 10:46
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ВИДЕО. Преемник для Анчелотти, Мартинеса продают, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
26 декабря 2022, 10:42 | Обновлено 26 декабря 2022, 10:46
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1. Вулверхэмптон подписал Матеуса Кунью
2. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
3. Реал – главный претендент на подписание Гвардиола
4. Реал присмотрелся в Германии преемника Анчелотти
5. Азар поразил Анчелотти на тренировках
6. Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм
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