ATP26 декабря 2022, 10:30 |
95
0
Хуберт Хуркач выиграл выставочный турнир в Гонконге
Польский теннисист стал победителем соревнований Hong Kong Tennis Challenge
26 декабря 2022, 10:30 |
95
0
Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем показательного турнира Hong Kong Tennis Challenge.
В финале 10-й номер рейтинга ATP обыграл Кэмерона Норри из Великобритании.
Hong Kong Tennis Challenge. Финал
Хуберт Хуркач (Польша) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:4
Отметим, что в соревнованиях принимали участие шесть игроков. Также участвовали Тейлор Фритц, Стэн Вавринка, У Ибин и Коулман Вон (два последних – из Гонконга).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 декабря 2022, 02:37 1
Наоми Осака – на первом месте
Биатлон | 26 декабря 2022, 01:00 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 25.12.2022, 18:57
Футбол | 25.12.2022, 21:29
Футбол | 26.12.2022, 09:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.12.2022, 17:45
25.12.2022, 05:34
25.12.2022, 02:55 11
24.12.2022, 17:27 9
25.12.2022, 11:42 5
25.12.2022, 04:57 6
24.12.2022, 19:18 25
25.12.2022, 20:45 1