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ATP
26 декабря 2022, 10:30 |
95
0

Хуберт Хуркач выиграл выставочный турнир в Гонконге

Польский теннисист стал победителем соревнований Hong Kong Tennis Challenge

26 декабря 2022, 10:30 |
95
0
Хуберт Хуркач выиграл выставочный турнир в Гонконге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем показательного турнира Hong Kong Tennis Challenge.

В финале 10-й номер рейтинга ATP обыграл Кэмерона Норри из Великобритании.

Hong Kong Tennis Challenge. Финал
Хуберт Хуркач (Польша) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:4

Отметим, что в соревнованиях принимали участие шесть игроков. Также участвовали Тейлор Фритц, Стэн Вавринка, У Ибин и Коулман Вон (два последних – из Гонконга).

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Хуберт Хуркач выставочный турнир Кэмерон Норри Тейлор Фритц Стэн Вавринка У Ибин Коулман Вон
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Источник Sport.ua
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