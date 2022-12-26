Хуберт Хуркач выиграл выставочный турнир в Гонконге

Польский теннисист Хуберт Хуркач стал победителем показательного турнира Hong Kong Tennis Challenge.



В финале 10-й номер рейтинга ATP обыграл Кэмерона Норри из Великобритании.



Hong Kong Tennis Challenge. Финал

Хуберт Хуркач (Польша) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:4



Отметим, что в соревнованиях принимали участие шесть игроков. Также участвовали Тейлор Фритц, Стэн Вавринка, У Ибин и Коулман Вон (два последних – из Гонконга).