«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Журналистке удалось пообщаться с Ахметовым, Суркисом и Ярославским
Известная спортивная журналистка Алла Бублий, работавшая на каналах Футбол, рассказала об опыте общения с известными владельцами клубов УПЛ Ринатом Ахметовым («Шахтер»), Александром Ярославским («Металлист») и Игорем Суркисом («Динамо»).
«Один раз записывала интервью с Ахметовым, это давно было, еще в Донецке. Впечатления? Меня поразили нестандартное мышление и шикарная память. Мог рассказать, что «Шахтер» тогда и тогда играл, кто забил, как закончилась игра. Да, он когда меня увидел, то подошел и сказал: «Очень приятно, Ринат». Я смутилась немного».
«Было общение с Ярославским, и не один раз. Он всегда назначал встречу на 9 утра, на 8:30. Всегда утром, никого еще нет, он уже ждет в офисе».
«Что касается Игоря Суркиса, то все было нормально всегда, никогда не отказывал в интервью. Можно было поговорить с ним», — сказала Бублий.
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— На каналах «Футбол» было много людей, болевших за «Динамо». Даже
в матчах против «Шахтера». Были работники, ходившие в куртках «Динамо».
Мне кажется, что ситуация якобы все болели за «Шахтер», овеяна мифами, —
сказала Бублий в эфире ТаТоТаке.