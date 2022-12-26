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  4. «Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 10:10 |
785
4

«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами

Журналистке удалось пообщаться с Ахметовым, Суркисом и Ярославским

26 декабря 2022, 10:10 |
785
4
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
argumentua.com

Известная спортивная журналистка Алла Бублий, работавшая на каналах Футбол, рассказала об опыте общения с известными владельцами клубов УПЛ Ринатом Ахметовым («Шахтер»), Александром Ярославским («Металлист») и Игорем Суркисом («Динамо»).

«Один раз записывала интервью с Ахметовым, это давно было, еще в Донецке. Впечатления? Меня поразили нестандартное мышление и шикарная память. Мог рассказать, что «Шахтер» тогда и тогда играл, кто забил, как закончилась игра. Да, он когда меня увидел, то подошел и сказал: «Очень приятно, Ринат». Я смутилась немного».

«Было общение с Ярославским, и не один раз. Он всегда назначал встречу на 9 утра, на 8:30. Всегда утром, никого еще нет, он уже ждет в офисе».

«Что касается Игоря Суркиса, то все было нормально всегда, никогда не отказывал в интервью. Можно было поговорить с ним», — сказала Бублий.

Телеканалы Футбол 1/2/3 прекратили вещание минувшим летом.

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Ринат Ахметов Игорь Суркис Александр Ярославский Динамо Киев Шахтер Донецк Металлист Харьков
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Известная среди кого?  Правда можно найти её заявление, что на каналах  Футбол куча народа ходило в куртках Динамо.   
— На каналах «Футбол» было много людей, болевших за «Динамо». Даже
в матчах против «Шахтера». Были работники, ходившие в куртках «Динамо».
Мне кажется, что ситуация якобы все болели за «Шахтер», овеяна мифами, —
сказала Бублий в эфире ТаТоТаке.
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Alex196
Самая коррупционная страна в Европе .Ничего не изменилось с приходом Зеленского .Стало ещё хуже .власть сотрудничает с олигархами .делает все возможное чтобы СУркисы Ахметовы фирташи Коломойские не имели никаких трудностей .Все же думали ковид а потом война и наконец-то олигархи что-то потеряют и их обложат налогами на армию.Дудки. .Простые скидываются .Олигархи в шоколаде .балдеют в батальонах вроде Монако 
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