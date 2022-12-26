«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами

Известная спортивная журналистка Алла Бублий, работавшая на каналах Футбол, рассказала об опыте общения с известными владельцами клубов УПЛ Ринатом Ахметовым («Шахтер»), Александром Ярославским («Металлист») и Игорем Суркисом («Динамо»).

«Один раз записывала интервью с Ахметовым, это давно было, еще в Донецке. Впечатления? Меня поразили нестандартное мышление и шикарная память. Мог рассказать, что «Шахтер» тогда и тогда играл, кто забил, как закончилась игра. Да, он когда меня увидел, то подошел и сказал: «Очень приятно, Ринат». Я смутилась немного».

«Было общение с Ярославским, и не один раз. Он всегда назначал встречу на 9 утра, на 8:30. Всегда утром, никого еще нет, он уже ждет в офисе».

«Что касается Игоря Суркиса, то все было нормально всегда, никогда не отказывал в интервью. Можно было поговорить с ним», — сказала Бублий.

Телеканалы Футбол 1/2/3 прекратили вещание минувшим летом.