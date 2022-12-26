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  4. Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 09:45 | Обновлено 26 декабря 2022, 10:02
2649
2

Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию

Клуб, по сути, подтвердил планы провести матчи в США

26 декабря 2022, 09:45 | Обновлено 26 декабря 2022, 10:02
2649
2
Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
ФК Шахтер

Недавно стало известно, что ряд игроков «Шахтера», включая Михаила Мудрика, Валерия Бондаря, Александра Зубкова и других покинули территорию Украину. Некоторых футболистов застали на отдыхе в теплых странах.

В «Шахтере» заявили, что игроки получили разрешение выехать из Украины, чтобы в Польше оформить визы на турне в США.

«Футболисты получили разрешение на выезд в Варшаву для подачи документов на визы США, чтобы иметь возможность принять участие в турне в январе-феврале», — заявили в клубе.

Ранее была информация о выезде из Украины игроков «Динамо», «Днепра-1» и других команд.

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Шахтер Донецк российско-украинская война Михаил Мудрик Александр Зубков Валерий Бондарь
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Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Alex196
Впечатление что глухие .Спрашивают как выехали игроки шахтера в теплые страны на отдых и почему не взяли с собой бойцов ВСУ которые устали намного больше ? А отвечают будто не поняли вопроса .косят под идиотов 
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+8
Хутин Пуйло
Вони людей за лохів тримають? Щоб отримати візи у Варшаві а поїхали в  ОАЕ? Заблукали?
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+3
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