Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию
Клуб, по сути, подтвердил планы провести матчи в США
Недавно стало известно, что ряд игроков «Шахтера», включая Михаила Мудрика, Валерия Бондаря, Александра Зубкова и других покинули территорию Украину. Некоторых футболистов застали на отдыхе в теплых странах.
В «Шахтере» заявили, что игроки получили разрешение выехать из Украины, чтобы в Польше оформить визы на турне в США.
«Футболисты получили разрешение на выезд в Варшаву для подачи документов на визы США, чтобы иметь возможность принять участие в турне в январе-феврале», — заявили в клубе.
Ранее была информация о выезде из Украины игроков «Динамо», «Днепра-1» и других команд.
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