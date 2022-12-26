Как игроки Шахтера выехали из Украины? Клуб пояснил ситуацию

Недавно стало известно, что ряд игроков «Шахтера», включая Михаила Мудрика, Валерия Бондаря, Александра Зубкова и других покинули территорию Украину. Некоторых футболистов застали на отдыхе в теплых странах.

В «Шахтере» заявили, что игроки получили разрешение выехать из Украины, чтобы в Польше оформить визы на турне в США.

«Футболисты получили разрешение на выезд в Варшаву для подачи документов на визы США, чтобы иметь возможность принять участие в турне в январе-феврале», — заявили в клубе.

Ранее была информация о выезде из Украины игроков «Динамо», «Днепра-1» и других команд.