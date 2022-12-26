Руслан РОТАНЬ: «Верю и рассчитываю на Супрягу. Вернется более сильным»

Тренер «Александрии» и сборной Украины U-21 Руслан Ротань убежден, что форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга еще вернется на высокий уровень.

Сейчас игрок восстанавливается после тяжелой травмы.

«Верю и рассчитываю на Супрягу. Неотъемлемая часть жизни футболиста – травмы. Однако сильные личности такие испытания используют, чтобы вернуться и стать еще лучше. У Влада много хороших качеств, чтобы стать нападающим высокого уровня».

«Пусть 2023 год станет годом его прорыва», – сказал Ротань.

Часть минувшего сезона Супряга провел в «Сампдории», однако там не закрепился и вернулся в Украину.