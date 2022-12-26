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  4. Руслан РОТАНЬ: «Верю и рассчитываю на Супрягу. Вернется более сильным»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 09:27 |
163
0

Руслан РОТАНЬ: «Верю и рассчитываю на Супрягу. Вернется более сильным»

Игрок восстанавливается после травмы

26 декабря 2022, 09:27 |
163
0
Руслан РОТАНЬ: «Верю и рассчитываю на Супрягу. Вернется более сильным»
УАФ

Тренер «Александрии» и сборной Украины U-21 Руслан Ротань убежден, что форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга еще вернется на высокий уровень.

Сейчас игрок восстанавливается после тяжелой травмы.

«Верю и рассчитываю на Супрягу. Неотъемлемая часть жизни футболиста – травмы. Однако сильные личности такие испытания используют, чтобы вернуться и стать еще лучше. У Влада много хороших качеств, чтобы стать нападающим высокого уровня».

«Пусть 2023 год станет годом его прорыва», – сказал Ротань.

Часть минувшего сезона Супряга провел в «Сампдории», однако там не закрепился и вернулся в Украину.

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Руслан Ротань Владислав Супряга Динамо Киев сборная Украины по футболу U-21
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Источник Український футбол
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