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  4. Йовичевич тоже уверен: Мудрик стоит 100 миллионов евро
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 08:25 |
419
3

Йовичевич тоже уверен: Мудрик стоит 100 миллионов евро

Тренер рад, что у него есть такой игрок

26 декабря 2022, 08:25 |
419
3
Йовичевич тоже уверен: Мудрик стоит 100 миллионов евро
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич доволен тем, что Михаил Мудрик выступает в составе его команды. При этом тренер отмечает желание хавбека постоянно учиться и становиться лучше.

Специалист, как и руководство клуба, обозначил, что стоимость игрока составляет 100 миллионов евро.

– Знаете, Божий дар – иметь в команде футболиста, который одним действием может решить судьбу игры. Так что это для нас – Божий дар. Своим поведением, рабочей этикой он нам помогает решать тактические проблемы через свою технику. Мы же помогаем создать условия, чтобы он мог получить мяч в определенном пространстве и быть еще опаснее в атаке. Это один из тех факторов, которые мы задумывали против «Днепра-1». Мы хотели владеть мячом, играть на половине поля противника – это значит, что Мудрик должен находиться ближе к чужим воротам. Зачем ему бегать назад за латералем соперника? Это тот фактор, когда я как тренер хотел освободить от оборонительных действий лучшего атакующего футболиста команды, который к тому времени забил уже семь мячей. Но иногда не все получается, хотя он и забил один гол из той зоны, откуда он часто забивает в этом чемпионате.

Такого футболиста мы хотим убедить в том, что есть определенные незащищенные зоны у соперника. Даже если я скажу, что там будет Мудрик, то найдется квадрат, где они не смогут защититься при условии, что он вовремя попадет в этот квадрат. С момента получения мяча лицом к воротам соперника уже появляется Мудрик, поэтому он и стоит 100 миллионов. Как тренер я это уже не контролирую. Я могу контролировать то, чтобы он принял мяч в своей зоне. В этом компоненте меня также очень удивили Саня Зубков и Швед. Нам их не хватало, когда ребята травмировались, чтобы получить баланс между правым и левым флангом в атаке. Для моей игры вингеры очень важны. Так что иметь футболиста, который думает, как стать лучшим в мире, – это только на пользу команде.

Когда говоришь с ним, то видишь в его глазах только мяч и цель, как стать лучше. Он все время хочет быть лучшим – в столовой, в тренажерном зале, на тренировке. Когда все закончили занятие и ушли, а он и дальше бьет по воротам из точки в точку, совершенствуя свою технику и удар. И мы хотим ему помочь.

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Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Maks Maks
Іуда остаточно потонув в іржавому лайні 
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0
Alex196
Днепр возил в том матче шахтер .Игра на беги Мудрик беги была обречена на фиаско. Странно что Йовичевич вспоминает тот матч Ведь это был явно тренерский провал ничего другого кроме игры на Мудрика шахтер не предложил 
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-1
Хутин Пуйло
Йовічевич приймає те саме, що серна?
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-1
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