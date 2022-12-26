Йовичевич тоже уверен: Мудрик стоит 100 миллионов евро

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич доволен тем, что Михаил Мудрик выступает в составе его команды. При этом тренер отмечает желание хавбека постоянно учиться и становиться лучше.

Специалист, как и руководство клуба, обозначил, что стоимость игрока составляет 100 миллионов евро.

– Знаете, Божий дар – иметь в команде футболиста, который одним действием может решить судьбу игры. Так что это для нас – Божий дар. Своим поведением, рабочей этикой он нам помогает решать тактические проблемы через свою технику. Мы же помогаем создать условия, чтобы он мог получить мяч в определенном пространстве и быть еще опаснее в атаке. Это один из тех факторов, которые мы задумывали против «Днепра-1». Мы хотели владеть мячом, играть на половине поля противника – это значит, что Мудрик должен находиться ближе к чужим воротам. Зачем ему бегать назад за латералем соперника? Это тот фактор, когда я как тренер хотел освободить от оборонительных действий лучшего атакующего футболиста команды, который к тому времени забил уже семь мячей. Но иногда не все получается, хотя он и забил один гол из той зоны, откуда он часто забивает в этом чемпионате.

Такого футболиста мы хотим убедить в том, что есть определенные незащищенные зоны у соперника. Даже если я скажу, что там будет Мудрик, то найдется квадрат, где они не смогут защититься при условии, что он вовремя попадет в этот квадрат. С момента получения мяча лицом к воротам соперника уже появляется Мудрик, поэтому он и стоит 100 миллионов. Как тренер я это уже не контролирую. Я могу контролировать то, чтобы он принял мяч в своей зоне. В этом компоненте меня также очень удивили Саня Зубков и Швед. Нам их не хватало, когда ребята травмировались, чтобы получить баланс между правым и левым флангом в атаке. Для моей игры вингеры очень важны. Так что иметь футболиста, который думает, как стать лучшим в мире, – это только на пользу команде.

Когда говоришь с ним, то видишь в его глазах только мяч и цель, как стать лучше. Он все время хочет быть лучшим – в столовой, в тренажерном зале, на тренировке. Когда все закончили занятие и ушли, а он и дальше бьет по воротам из точки в точку, совершенствуя свою технику и удар. И мы хотим ему помочь.