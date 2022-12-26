Англия26 декабря 2022, 05:05 | Обновлено 26 декабря 2022, 05:08
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Микель АРТЕТА: «Мы хотим совершить трансферы в первые дни января»
Наставник «Арсенала» – о планах
26 декабря 2022, 05:05 | Обновлено 26 декабря 2022, 05:08
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что клуб уже в скором времени оформит подписания новичков.
«Как и летом, в январе мы хотим подписать новых игроков в первые дни трансферного окна. Мы должны избегать покупки футболистов, которые нам не подходят, и мы не будем совершать трансферы ради трансферов – нам нужны только люди, способные усилить команду», - сказал Артета.
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