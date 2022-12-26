Микель АРТЕТА: «Мы хотим совершить трансферы в первые дни января»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что клуб уже в скором времени оформит подписания новичков.

«Как и летом, в январе мы хотим подписать новых игроков в первые дни трансферного окна. Мы должны избегать покупки футболистов, которые нам не подходят, и мы не будем совершать трансферы ради трансферов – нам нужны только люди, способные усилить команду», - сказал Артета.