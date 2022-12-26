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Англия
26 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 26 декабря 2022, 04:14
58
0

Марко АРНАУТОВИЧ: «У Манчестер Юнайтед не хватило на меня денег»

Австрийский форвард – о том, почему не оказался в английском гранде

26 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 26 декабря 2022, 04:14
58
0
Марко АРНАУТОВИЧ: «У Манчестер Юнайтед не хватило на меня денег»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович признался, что «Манчестер Юнайтед» пытался подписать его не только летом 2022 года, но и 5 лет назад.

«МЮ» в то время тренировал Жозе Моуринью, которому Арнаутович был знаком по работе в «Интере». Португалец хотел переманить австрийца на «Олд Траффорд», но его надеждам не суждено было сбыться, поскольку клуб не мог позволить себе трансфер Арнаутовича после подписания Поля Погба за рекордные на тот момент мирового футбола 105 млн евро.

«Моуринью хотел подписать меня, когда я был в «Вест Хэме». Он спросил меня: «Сколько стоит твой трансфер?» А я ответил: «Ах, вы все еще хотите подписать меня?» Но его «Манчестер Юнайтед» уже купил Погба, и у них не хватило на меня денег», - сказал Арнаутович.

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Марко Арнаутович Манчестер Юнайтед
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Источник La Gazzetta dello Sport
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