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Чемпионат мира
26 декабря 2022, 03:44 | Обновлено 26 декабря 2022, 03:58
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Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Сборная Бельгии давно не играла в хороший футбол»

Хавбек сборной Бельгии – о положении дел в национальной команде

26 декабря 2022, 03:44 | Обновлено 26 декабря 2022, 03:58
90
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Сборная Бельгии давно не играла в хороший футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне откровенно высказался о положении дел в сборной Бельгии.

«Мы должны принять свою неудачу и надеяться, что в следующий раз всё пройдёт гораздо лучше. Мы достойно сыграли только во втором тайме против Хорватии – все остальные матчи на ЧМ-2022 были провальными, да и в целом в последние годы мы выступаем не лучшим образом. Сборная Бельгии давно не показывала хороший футбол, результаты тоже оставляют желать лучшего. Тренер ушёл, теперь нас ждёт новый этап», - сказал Де Брюйне.

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Кевин де Брюйне сборная Бельгии по футболу
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