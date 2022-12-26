Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Сборная Бельгии давно не играла в хороший футбол»
Хавбек сборной Бельгии – о положении дел в национальной команде
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне откровенно высказался о положении дел в сборной Бельгии.
«Мы должны принять свою неудачу и надеяться, что в следующий раз всё пройдёт гораздо лучше. Мы достойно сыграли только во втором тайме против Хорватии – все остальные матчи на ЧМ-2022 были провальными, да и в целом в последние годы мы выступаем не лучшим образом. Сборная Бельгии давно не показывала хороший футбол, результаты тоже оставляют желать лучшего. Тренер ушёл, теперь нас ждёт новый этап», - сказал Де Брюйне.
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