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  4. Ювентус готов отпустить Маккенни в Ливерпуль
Италия
26 декабря 2022, 03:13 | Обновлено 26 декабря 2022, 03:37
77
0

Ювентус готов отпустить Маккенни в Ливерпуль

Но сделка осложняется одним обстоятельством

26 декабря 2022, 03:13 | Обновлено 26 декабря 2022, 03:37
77
0
Ювентус готов отпустить Маккенни в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэстон Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может перебраться в «Ливерпуль».

Английский гранд занимается поиском краткосрочных и долгосрочных решений проблем в средней линии. В сферу интересов «красных» входит американский хавбек Маккенни, с которым, по слухам, «Ювентус» готов расстаться в январе.

Речь идет об аренде, однако сделка осложняется одним обстоятельством: туринцы хотят включить в арендный договор обязательство выкупа, что может не устроить «Ливерпуль».

Уэстон Маккенни принял участие в 16 матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 21 млн евро.

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Источник Daily Mail
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