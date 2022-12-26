Ювентус готов отпустить Маккенни в Ливерпуль

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может перебраться в «Ливерпуль».

Английский гранд занимается поиском краткосрочных и долгосрочных решений проблем в средней линии. В сферу интересов «красных» входит американский хавбек Маккенни, с которым, по слухам, «Ювентус» готов расстаться в январе.

Речь идет об аренде, однако сделка осложняется одним обстоятельством: туринцы хотят включить в арендный договор обязательство выкупа, что может не устроить «Ливерпуль».

Уэстон Маккенни принял участие в 16 матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 21 млн евро.