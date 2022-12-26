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Англия
26 декабря 2022, 02:45 | Обновлено 26 декабря 2022, 03:05
21
0

Челси договорился о трансфере 18-летнего хавбека Васко да Гама

В подписании Андрея Сантоса также были заинтересованы «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Барселона»

26 декабря 2022, 02:45 | Обновлено 26 декабря 2022, 03:05
21
0
Челси договорился о трансфере 18-летнего хавбека Васко да Гама
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Васко да Гама» Андрей Сантос продолжит карьеру в «Челси». Клубы договорились о переходе 18-летнего футболиста. Сделка по трансферу должна быть завершена в январе.

Отмечается, что в подписании Сантоса также были заинтересованы «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Барселона».

Сантос провел 33 матча в бразильской Серии Б и забил 8 голов.

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Источник ESPN
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