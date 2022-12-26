Челси договорился о трансфере 18-летнего хавбека Васко да Гама

Полузащитник «Васко да Гама» Андрей Сантос продолжит карьеру в «Челси». Клубы договорились о переходе 18-летнего футболиста. Сделка по трансферу должна быть завершена в январе.

Отмечается, что в подписании Сантоса также были заинтересованы «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Барселона».

Сантос провел 33 матча в бразильской Серии Б и забил 8 голов.