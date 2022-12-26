Англия26 декабря 2022, 02:45 | Обновлено 26 декабря 2022, 03:05
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Челси договорился о трансфере 18-летнего хавбека Васко да Гама
В подписании Андрея Сантоса также были заинтересованы «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Барселона»
26 декабря 2022, 02:45 | Обновлено 26 декабря 2022, 03:05
21
0
Полузащитник «Васко да Гама» Андрей Сантос продолжит карьеру в «Челси». Клубы договорились о переходе 18-летнего футболиста. Сделка по трансферу должна быть завершена в январе.
Отмечается, что в подписании Сантоса также были заинтересованы «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Барселона».
Сантос провел 33 матча в бразильской Серии Б и забил 8 голов.
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