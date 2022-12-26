Тренер Ньюкасла: «Лига чемпионов? Все в наших руках, мы готовы к вызову»
Эдди Хау – о возможном попадании клуба в топ-4 по итогам сезона АПЛ
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ.
«Сороки» набрали 30 очков в 15 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице.
«Все в наших руках. Хотелось бы верить, что мы готовы к тому, что нас ждет. Что команда готова играть в разных стилях, и я имею в виду не только схему.
Уверен, что вторая часть сезона будет сложнее, но это нормально. Мы уверены в себе и готовы к вызову», - сказал Хау.
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