Тренер Ньюкасла: «Лига чемпионов? Все в наших руках, мы готовы к вызову»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможном попадании команды в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ.

«Сороки» набрали 30 очков в 15 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице.

«Все в наших руках. Хотелось бы верить, что мы готовы к тому, что нас ждет. Что команда готова играть в разных стилях, и я имею в виду не только схему.

Уверен, что вторая часть сезона будет сложнее, но это нормально. Мы уверены в себе и готовы к вызову», - сказал Хау.